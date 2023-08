Bobby Oroza y Brainstory calarán el alma del Foro Indie Rocks!

Hace tiempo que la música soul ha encontrado nuevos escuchas gracias al toque de una serie de músicos que han comprendido la máxima que dicta: escucha el pasado para dirigirte al futuro. Bobby Oroza ha estado al tanto de lo dicho y aterriza en México para presentarse al lado de Brainstory en el Foro Indie Rocks! este sábado 26 de agosto; una noche que desde ya se antoja única.

Todos deberían ir alistando sus mejores pasos al tiempo que ponen a remojar su alma en ácido porque Helsinki y California ofrecerán a dos de sus más destacados exponentes si de música estimulante se trata: Bobby Oroza y Branstory, respectivamente. La cita tendrá lugar este 26 de agosto en la Sala B del Foro Indie Rocks!, en punto de las 19:00 horas. Importante aclarar: el concierto únicamente será para mayores de edad.

La cita es en Zacatecas 39, colonia Roma

Bobby viene de Finlandia, y en su manojo de influencias se halla el soul, claramente, así como el viejo R&B; aunque también se sabe que el artista se entiende con el folclor peruano y el pop de su tierra natal. Su disco más reciente, Get on the otherside, enseña de lo que es capaz este sujeto. Vale oro, créenos, y verlo en directo es una oportunidad que no debería desecharse.

Por su lado, Brainstory tiene en el álbum Buck la muestra más contundente de que sus ansias sónicas se concentran en una suerte de psicodelia funk que no teme guiñarle el ojo al soul y al jazz. El trío estadounidense aterriza en México listo para ponernos en órbita con un temario donde sobran pretextos para despejar la cabeza de nubes.

Las entradas para este concierto en el Foro Indie Rocks! pueden conseguirse aquí en preventa así como en las taquillas del foro el mismo día del concierto.