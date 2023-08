Black Veil Brides pondrá un velo oscuro en el Pepsi Center

Para los fans pareció una eternidad, sin embargo al fin estos pueden calmar sus ansias pues el combo nacido en Cincinnati está por regresar a México para refrendar el cariño que muy especialmente se ganó en su visita previa. El Pepsi Center WTC aguarda entonces a los miembros de Black Veil Brides; la cita será el próximo 12 de agosto.

El combo liderado por Andy Biersack seguramente ya echó a la maleta mucho delineador para los ojos y harto gel para el cabello, porque se viene un concierto que no hará más que solidificar la apasionada relación que la banda hoy asentada en California sostiene con el público mexicano. Recordemos que el EP The mourning, secuela del álbum The pantom tomorrow, es el material más reciente de los músicos, así que podemos esperar que suenen temas como “Saviour II”, “The revival” o “Better angels”.

Tampoco olvidemos que “Devil” (también incluida en The mourning) cuenta con un video grabado durante la más reciente visita de Black Veil Brides a México, en la cual se presentaron en el Palacio de los Deportes, como acto abridor de Bring Me The Horizon.

