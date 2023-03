Andy Summers y Call The Police al Teatro de la Ciudad

La Ciudad de México tiene la fortuna de recibir el nuevo proyecto del genial Andy Summers llamado Call The Police, donde el ex-guitarrista de The Police se hace acompañar por Joao Barone (baterista de Paralamas) y el bajista Rodrigo Santos para emprender un viaje por los mejores momentos del power trío inglés. La cita es el próximo 16 de marzo en el legendario Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

TXT:: Jacobo Vázquez

Los años ochenta no se pueden entender sin hablar de The Police, aquel trío que cambió el rumbo de la música en tan sólo seis años (1978-1983) con álbumes contundentes como Outlandos D´Amour (1978), Regatta De Blanc (1979), Zenyatta Mondatta (1980), Ghost in the Machine (1981) y Synchronicity (1983). De aquel brote creativo surgieron canciones que se convirtieron en himnos de la llamada new wave, un género que albergaba a músicos de origen punk que buscaban nuevos horizontes.

Canciones como “Roxanne”, “Message in a Bottle”, “Don´t Stand so Close to Me”, “Every Llittle Thing She Does is Magic” y por supuesto “Every Breath You Take”. Detrás de estos hits se encuentran las mentes creativas de Sting, Stewart Copeland y Andy Summers, cada uno como pieza clave para la conformación del sonido inconfundible del combo británico.

La importancia de la música de The Police en América Latina es tan grande, que hubiera sido muy difícil la aparición de grupos como Soda Stereo en Argentina y Caifanes en México. Estas bandas fueron pilares de la explosión del rock en español en los años 80, y los músicos que las integran, entre muchos otros, en sus orígenes bebieron de las aguas que prodigaban las canciones que hicieron famosos en todo el mundo a The Police.

Con Andy Summers al frente, Call The Police nos invita a una noche que va más allá de la nostalgia, pues seremos testigos de la versatilidad y talento de uno de los guitarrista que cambió el sonido de la música pop del Siglo XX. Los boletos se pueden conseguir a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del Teatro de la Ciudad.