Con todo el hype que Neon Genesis Evangelion recaudó en este último año, muchas piezas de colección y merch de la franquicia salió a la venta. Aquí te mostramos una increíble figura de Rei Ayanami que no podrá faltar en tu colección.

Ahora que finalmente se anuncio que en 2020 llegará la tercer película de Neon Genesis Evangelion. También fue anunciada una increíble figura de la hermosa Rei Ayanami, con el plugsuit que vimos en Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo.

La figura viene en una escala 1/3 y fue diseñada por Shirahige Tsukuro, quién ha trabajado en todas las figuras que han salido de Rebuild of Evangelion.

Esta figura saldrá a la venta hasta el 20 de julio de este año, tendrá un costo de $149.99 dólares y podrás pre ordenarla dando click aquí.