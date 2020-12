Después de todo un año lleno de suspenso y expectativas, Evanescence finalmente anunció de manera oficial el lanzamiento de su nuevo material discográfico, The Bitter Truth.

A través de sus redes sociales, Amy Lee y compañía revelaron que su nuevo disco verá luz el próximo 26 de marzo de 2021, siendo este el primer álbum con música original que la agrupación lanza en una década. El último fue su homónimo del 2011.

Junto con el anuncio, Evanescence ya también compartió los primeros adelantos de The Bitter Truth. Como nuevo sencillo llegó el track “Yeah Right”, sin embargo, en cuanto pre-ordenas el disco en este enlace, se te descargan automáticamente las canciones “Use My Voice”, “The Game Is Over” y “Wasted On You”.

Y hablando de la nueva canción, la banda comentó: “Después de que nuestro álbum homónimo tomó una dirección diferente y esta canción quedó de lado, me hice una promesa a mí misma de que no abandonaría esto. Sabía que era algo por lo que valía la pena luchar.”

“Las perspectivas cambiaron, los lyrics tuvieron un nuevo giro, las estrellas se alinearon y finalmente hicieron click en un lugar para nosotros como banda en este álbum”, agregó. “No lo hubiera imaginado así en aquel entonces Y me siento muy contenta de haber esperado para que se convirtiera en lo que es ahora.”

La noticia llega después de que apenas el mes pasado Amy Lee hablara con Rolling Stone sobre cómo fue producir The Bitter Truth durante la pandemia. “Tuve que abrocharme el cinturón y concentrarme. Incluso en los días que no quiero, salgo y digo: ‘Hagamos esto, terminemos el álbum’”, comentó.

Igual no dejes de mantenerte al pendiente de las redes sociales de Evanescence pronto puede haber más sorpresas.

Foto de portada: Prensa.