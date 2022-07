Se han anunciado las nominaciones de los premios Emmy 2022, con Euphoria compitiendo en más de 10 categorías.

Este año lo recibimos con el estreno de la tan esperada segunda temporada de Euphoria, una entrega que cada domingo nos tuvo con los pelos de punta no sólo por su trama y música, sino por las increíbles actuaciones que incluyó. Un claro ejemplo de ello fue el trabajo que hizo Zendaya, principalmente en el quinto episodio de la serie, donde se retrata la montaña rusa de emociones que vive Rue luego de que su familia y amigos descubrieran su recaída en las drogas.

Desde el estreno de ése episodio (titulado Stand still like the hummingbird) la gente en redes sociales comenzó a predecir que la actriz estaba por catapultarse como una de las más grandes de nuestros tiempos. Y no se equivocó, ya que hoy, por su papel como Rue, Zendaya recibió una nominación en los Emmy 2022 dentro de la categoría de Mejor actriz de una serie de drama. Cabe destacar que con 25 años de edad, es la más chica de las nominadas.

Pero, Zendaya no es la única actriz que brilló en las nominaciones. Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard en la producción de Sam Levinson, también se ha ganado un lugar en esta edición de los premios Emmy, compitiendo dentro de las categorías de Mejor actriz de reparto de una serie de drama con Euphoria y Mejor actriz de reparto en una miniserie por The White Lotus.

En total Euphoria competirá en 16 categorías, incluyendo Mejor serie dramática y Mejor actor invitado en una serie dramática. Además de la serie de Sam Levinson, Succession es otra de las producciones que está arrasando este año con 25 nominaciones.

Los premios Emmy 2022 tendrán lugar el próximo 22 de septiembre en Los Ángeles. El host aún está por confirmarse.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.

