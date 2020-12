Estamos ya a unos cuantos días de que el episodio especial de Euphoria llegue a nosotros y para irnos dando una idea de lo bueno que se viene, HBO ya compartió el tráiler oficial.

El episodio titulado Trouble Don’t Last Always servirá como un puente que conectará la temporada uno y la dos. Este estará dividido en dos partes y la primera llegará el próximo 6 de diciembre a través de la plataforma de HBO.

La nueva entrega de la serie también corrió a cargo de Sam Levinson, creador original de la serie. Y según revelaron, esta se enfocará en cómo Rue (Zendaya) celebrará las festividades navideñas.

El lanzamiento de este capítulo puente fue como una forma de darle material nuevo a los fans en lo que esperan la llegada de la segunda temporada de Euphoria, la cual tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia de COVID-19.

Hasta el momento el elenco de la serie no ha podido regresar al estudio para continuar con las grabaciones de la serie. Así que aún es muy incierto para cuando podremos finalmente ver la segunda temporada.

Te dejamos a continuación el tráiler oficial de la primera parte de Trouble Don’t Last Always y no te pierdas su estreno en unos días:

Foto de portada tomada del Instagram de la serie.