Euphoria ha sido todo un fenómeno desde su estreno y ahora podemos ver un poco más sobre de que irá el segundo capitulo especial de la serie, al igual que su fecha de estreno en HBO Max.

La parte 2 llamada: Jules (the full title of which is F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob) se estrenará en la plataforma de HBO Max este viernes 22 de enero; siendo su única premiere para después ser publicado en Sky Atlantic y NOW TV en el Reino Unido el 25 de enero.

El próximo episodio se centra en Jules (Hunter Schafer). Ella está reflexionando sobre su año durante las vacaciones de Navidad, recordando a su mejor amiga e interés amoroso Rue, a quien dejó en una aventura fuera de la ciudad al final de la primera temporada.

En el tráiler mostrado podemos un montaje de recuerdos y nuevas imágenes de Jules luciendo de alguna forma angustiada, incluidos recuerdos desvaídos de lo que parece ser una infancia problemática.

Schafer coescribió y fue productor ejecutivo de la Parte 2: Jules con el showrunner de Euphoria Sam Levinson. El tráiler también sugiere la posibilidad de que el episodio presente un regreso a la realidad alternativa / realidad onírica donde Rue y Jules son una pareja y viven juntos, lo que abrió la Parte 1: Rue.

Crédito foto de portada: Instagram Euphoria