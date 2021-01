Hunter Schafer, estrella de Euphoria, detalló un poco sobre lo que los fans pueden esperar de su personaje y del de Zendaya, Rue, en la segunda temporada de la serie.

[Spoiler Alert] La primera temporada de Euphoria finalizó con Jules huyendo y abandonando a Rue, luego de que se hicieran aún más cercanas. La relación después se exploró más con los dos nuevos capítulos puente que lanzaron: Trouble Don’t Last Always y Fuck Anyone Who’s Not A Sea Blob.

Y ahora, en una reciente entrevista con The LA Times, Hunter Schafer habló brevemente sobre lo que los fans pueden esperar para la próxima temporada de la serie, diciendo que Jules y Rue “reexaminaran su relación” en los nuevos episodios.

Además de esto, Schafer también estuvo platicando sobre el segundo episodio especial de Euphoria, el cual de hecho co-escribió con Sam Levinson. “Esta fue realmente la experiencia artística más catártica que he tenido”, explicó.

En el episodio puente se le ve a Jules examinar su vida como mujer trans e incluso, los sentimientos del personaje estuvieron inspirados en un poema que Hunter Schafer escribió al salir de la preparatoria. “Se trataba de este extraño espiral que estaba teniendo sobre la terapia hormonal y hacer una analogía entre aprender a encontrar la belleza dentro de uno mismo”, agregó.

Hasta el momento las grabaciones de la segunda temporada de Euphoria no han podido ser retomadas debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los dos episodios puente ya puedes encontrarlos en HBO.

Créditos foto de portada: HBO.