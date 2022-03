Javon Walton, actor que interpreta a Ashtray en Euphoria, podría regresar para la tercera temporada.

El último capítulo de la serie creada por Sam Levinson nos dejó a todos con los nervios de punta, principalmente por la escena en la que parece ser Ash muere y Fezco va a la cárcel. Pero, que no cunda el pánico, porque aún hay esperanza de que el pequeño siga con vida.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Javon Walton habló sobre el destino de su personaje y el de Fez, insinuando que no todo está perdido. “Bueno, lo ves arrestado, así que estoy seguro de estará en la parte trasera de una patrulla”, explicó.

“Y con Ashtray no estamos al 100% seguros de que está muerto, porque no se vio sangre en absoluto, ¿verdad? Y no lo viste caer. Oíste la bala, pero no viste que le dispararan. Entonces, hay pequeñas cosas que abren la puerta a que pueda regresar en la próxima temporada”, continuó Walton.

De igual forma, el actor reflexionó sobre el futuro que podría tener su personaje en la tercera temporada de Euphoria: “Espero que se dé cuenta de que las drogas no son el camino correcto. Sólo necesita concentrarse en sí mismo porque, si regresa, se le ha dado otra oportunidad en la vida. Entonces, ya sabes, necesita aprovecharlo al máximo. En el show es un niño de 13 años, tiene mucho por vivir”.

