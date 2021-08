Ethan Hawke habló sobre cómo fue trabajar con el fallecido actor Robin Williams en la película La sociedad de los poetas muertos.

Una de las primeras grandes oportunidades que Hawke tuvo para adentrarse en el mundo cinematográfico fue en 1989 con La sociedad de los poetas muertos, filme en el que él interpretó el papel de un alumno y en el que Williams participó como su maestro.

De acuerdo con Variety, durante una reciente sesión de Q&A en el Karlovy Vary Film Festival, Ethan Hawke estuvo recordando esta experiencia, en la cual los papeles al parecer se voltearon y él terminó intimidando a Robin Williams, quien para ése entonces ya era un actor reconocido.

“Yo creía que Robin me odiaba. Tenía la costumbre de hacer un montón de bromas en el set. A los 18, me pareció terriblemente irritante. No se detendría y yo no me reiría de nada de lo que hiciera”, explicó Hawke.

Y agregó: “Hay una escena en la película en la que me hace inventar espontáneamente un poema frente a la clase. Hizo esta broma al final, diciendo que me encontraba intimidante. A medida que envejezco, me doy cuenta que hay algo intimidante en la seriedad, la intensidad de los jóvenes”.

Sin embargo, la relación entre estos dos poco a poco fue mejorando e incluso, según reveló Ethan Hawke, Williams lo recomendó con un agente que más tarde se terminaría convirtiendo en el primer representante importante que tuvo en su carrera.