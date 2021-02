¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. Julien Baker – Little Oblivions

La madurez de Baker, como persona y músico, es notoria en cada uno de los tracks que conforman su tercer álbum de estudio. En este, Julien Baker optó por agregar una gran variedad de instrumentos que más que mezclarse con su armoniosa voz, logran destacarla aún más, convirtiéndose solamente en un fondo lleno de texturas musicales que hacen de cada pista un verdadero deleite auditivo.

Julien Baker es la portada de nuestra revista de este mes y en ella encontrarás más sobre Little Oblivions. Consíguela dando click aquí.

2. C. Tangana – El Madrileño

El Madrileño es sin duda alguna uno de los materiales más arriesgados que ha lanzado C. Tangana y no falló ni un poco. A lo largo del álbum, el cantante experimenta con diversos ritmos que pasan por el bossa nova, el funk, bachata y hasta un corrido, pero cada uno reinventado al puro estilo de Tangana. El Madrileño es una combinación de lo tradicional con lo moderno, que no hubiera sido igual sin la elegante lista de invitados que tiene, entre ellos Ed Maverick y Andrés Calamaro.

3. Nick Cave & Warren Ellis – Carnage

Nick Cave y Warren Ellis son lo más cercano a almas gemelas creativas que conocemos pero nunca antes los habíamos visto conectarse de una forma tan espectacular como en Carnage, su primer álbum como dúo que no forma parte de alguna banda sonora. A través de este disco, Cave y Ellis viajan juntos para explorar nuevos, oscuros y desconcertantes lugares, reflejando lo que el mundo ha presenciado durante este último año.

4. Cloud Nothings – The Shadow I Remember

La evolución de Cloud Nothings en esta última década ha sido impresionante y con The Shadow I Remember terminan por distanciarse del bedroom pop que en un inicio los acompañó para establecerse en el indie-punk. Las canciones del álbum son enérgicas, con salvajes guitarras y poderosos vocales que de cierta forma rememoran al punk-rock de los 2000.

5. Dameer – For We Are Distant

El álbum debut de Dameer se siente como un empujón para todos aquellos que aún temen mostrar sus sentimientos. En cada track el joven cantante saca su lado más vulnerable, acompañado de un indie-pop de ensueño que si bien no es del todo innovador, nunca cae en lo aburrido. For We Are Distant es la más grande prueba de que cuando hay talento, no se necesita de mucho para hacer un buen debut y llegar al corazón del público.