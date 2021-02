Aunque con la pandemia de COVID-19 ya todos los días se sienten igual, el viernes continúa haciéndose notar (y sigue siendo nuestro favorito) porque es cuando la mayoría de los artistas lanzan nueva música.

Y como ya es costumbre, nos hemos dado a la tarea (muy difícil por cierto) de seleccionar y compartirles algunos de los mejores estrenos, perfectos para disfrutar el fin de semana desde casa. Acá te dejamos la lista:

1. Slowthai – TYRON

El segundo material discográfico de slowthai, podríamos decir viene dividido en dos, mostrando más a profundidad lo que es el rapero sonoramente hablando: las primeras siete canciones presentan el poderoso hip-hop/punk/rap que escuchamos en su disco debut; mientras que el resto deja ver su lado más meloso y suave con ciertos tintes de pop.

En TYRON, slowthai muestra completamente la madurez que ha adquirido en los últimos años, tanto en lo musical como en personal. El disco es un melancólico recorrido a través de su vida, los errores cometidos, su niñez, adultez y lo principal: el proceso de perdonarse a si mismo.

2. Pale Waves – Who Am I?

El nuevo disco de Pale Waves te teletransportará en automático a los 2000, cuando Avril Lavigne andaba en patineta y su pop rock dominaba las listas. Sin embargo, el highlight del álbum son sus letras, en las que la banda muestra su lado más honesto y vulnerable.

Who Am I?, es un disco queer, es un álbum en donde el tema que predomina es la búsqueda de una felicidad que sólo encuentras al ser honesto contigo mismo y aceptarte tal y como eres.

3. Django Django – Glowing In The Dark

Si bien el disco fue escrito antes de que la pandemia llegara, ciertos detalles cobran sentido bajo el contexto en el que vivimos actualmente. A lo largo del álbum, Django Django viaja a través de paisajes infinitos, pasando por un baño de sol de psych-pop, la rareza de un instrumental de videojuegos y la felicidad acústica. Glowing In The Dark es una colección de canciones de ensueño que aportarán todo el color que necesitas en tu vida.

4. The Pretty Reckless – Death By Rock and Roll

Death By Rock And Roll es el diario en el que The Pretty Reckless dejó plasmado el sufrimiento que tuvieron en los últimos años, luego de que mientras compartían tour con Soundgarden, Chris Cornell se suicidara y tan sólo 11 meses después su productor, Kato Khandwala muriera en un accidente. Es un álbum oscuro, desgarrador, salvaje y lleno de enérgicas guitarras que eriza la piel.

5. Claud – Super Monster

La cantante de 21 años está debutando con este álbum, en el que al ritmo de un bedroom-pop que juega con sonidos pop punk y funk pop, habla de la frustración, confusión y ocasionalmente el romance como cosas reales que llegan con el paso de los años. El mensaje de Claud en Super Monster es claro: llora, baila, enamórate, aprende y sigue caminando.