El año se está yendo de volada. Y con todo lo que recientemente está pasando en el mundo, la música siempre será ese respiro de paz que necesitamos en momentos llenos de caos.

Así que para que te des un break en este fin de semana, hemos reunido algunos de los álbumes que salieron y que no pueden faltar en tu playlist. Chécalos a continuación:

1. Miley Cyrus – Plastic Hearts

La evolución de Miley Cyrus ha sido una de las más grandes e impactantes que hemos visto en la última década. La cantante pasó de ser una niña Disney, a convertirse en pop star y ahora a figurar dentro del mundo del rock. Su nuevo álbum Plastic Hearts es justo el testamento de todo esto que tuvo que pasar para llegar a donde está, un álbum en el que Miley se sincera respecto a quien realmente es y en el que se adentra a un nuevo sonido, más salvaje y poderoso.

Las canciones que lo conforman vienen con un glam-rock revolucionado y baladas con tintes aún de lo que fue Miley en el pasado. Todo bajo la aprobación de legendarios músicos como Billy Idol, Joan Jett y Stevie Nicks.

2. The Smashing Pumpkins – CYR

El tan esperado regreso de The Smashing Pumpkins por fin está aquí y con todo y sus otros miembros originales, James Iha y Jimmy Chamberlin. Sin embargo, con CYR la banda más que seguir el mismo capítulo, ha decido darle vuelta a la hoja y empezar de nuevo, con un sonido renovado que si bien mantiene la esencia de la banda, está más apegado a la música contemporánea.

3. Tim Burgess – Ascent Of The Ascended

La pandemia ha sacado el lado más creativo de muchos artistas pero de todos Tim Burgess lleva la delantera. Después de que este año nos presentara increíbles proyectos, incluyendo su disco solista y sus listening parties, el músico lanzó un pequeño EP con canciones nuevas y versiones grabadas en vivo desde los Paste Studios de canciones de The Charlatans y su álbum en solitario, I Love The New Sky.

Los nuevos tracks son épicos, que juegan con un psych-folk lleno de sintetizadores e imponentes tambores. Mientras que en las versiones en vivo, se le escucha a Tim jugar con diferentes ritmos como nunca antes lo había hecho.

4. Zoé – Reversiones

Zoé es una de las bandas más importantes de México, se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial pero principalmente en el soundtrack de vida de millones. Así que con el fin de celebrar su impacto en nuestras vidas, un grupo de artistas se reunió para reversionar algunos de los más grandes éxitos de la banda, tales como “Nada”, “Vía Láctea” y “Labios Rotos”.

Entre los músicos que le pusieron de su toque a estos grandes himnos se encuentra Ximena Sariñana, Manuel Carrasco, Bronco y Alejandro Fernández. Es una propuesta bastante interesante y un buen motivo para revivir recuerdos con estos tracks.

5. Pixel de Stael – Nuevo Futurismo

El dúo llegó para presentar su nuevo álbum con el que al ritmo de un glitch pop e ironía decoran el colapso sistemático que estamos viviendo en la actualidad. La influencia de artistas como Beck, Superorganism, Moby y Cornelius permea en cada una de sus canciones que no importa donde te encuentres, vas a querer bailarlas hasta morir.

6. Miel – Edén

El dúo integrado por los productores ecuatorianos Damian Segovia y Martín Flies Pizarro son actualmente una de los promesas más grandes de la música independiente latinoamericana. Finalmente publicaron su primer álbum de estudio, Edén, en el que Miel explora más con ese pop electrónico con el que ha logrado robar la atención de muchos. Edén es una suave y fresca colección de melodías acompañadas de poéticos lyrics que no podrás dejar de escuchar.