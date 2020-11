En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. King Gizzard And The Lizard Wizard – K.G.

Después de que el mundo entero se puso en aislamiento por la pandemia, King Gizzard And The Lizard Wizard decidió aprovechar el tiempo y exprimir al máximo su creatividad, cada uno desde su respectivo hogar. El resultado fue K.G. que si bien no es su mejor producción es un disco que mantiene el hipnótico sonido con el que la banda nos ha robado el corazón.

Es un álbum con diferentes texturas que sin duda disfrutarás de inicio a fin y te dará un buen momento de paz entre tanto caos.

2. Kali Uchis – Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)

Por fin Kali Uchis lanzó su segundo álbum de larga duración y es divino como sólo ella sabe hacerlo. La cantante experimentó más en este nuevo disco, en el que se le ve regresar un poco a sus raíces colombianas y entrarle más al reggaetón pero sin olvidar cu clásico sonido R&B. Además de que también optó por crear letras que combinan el inglés y el español.

3. The Cribs – Night Network

Después de tres años The Cribs regresó y nos dio un disco MEMORABLE, que bien podríamos decir es el mejor que han sacado en una década. Es un álbum que oscila entre lo indie y lo punk, un sonido único y enérgico que parece haber sido recién creado por la banda. Night Network es The Cribs renaciendo y tomando el mando de esta década, con el exploran aún más su talento y el resultado evidentemente fue una total victoria.

4. Megan Thee Stallion – Good News

“WAP”, su colaboración con Cardi B, fue solamente una pequeña probada de todo lo que estaba por venir con Megan Thee Stallion. Su disco debut Good News ya está aquí y es la poderosa colección de himnos positivos que tanto le hacía falta a este 2020. Rap con pistas pegajosas que te invitan a bailar y disfrutar de un buen rato con tus amigos, así es Good News, una muy buena carta de presentación que además viene firmada por otros legendarios artistas como SZA, Big Sean y Beyoncé.

5. Stereo Guy – Cassettes, Casios & Guitars

Stereo Guy, proyecto de Hamurabi Herrera, lanzó su nuevo material discográfico Cassettes, Casios & Guitars en el que la melancolía y lo vintage son los protagonistas. Es un álbum de bedroom pop que a través de sus dulces teclados y guitarras proyectan la melancolía que da el dejar atrás la juventud mientras aún se está viviendo. En cada canción Herrera deja narrada alguna experiencia vivida y con la que seguro más de uno se sentirá identificado.