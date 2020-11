En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. AC/DC – Power Up

AC/DC está de regreso y con más furia que nunca. La banda por fin publicó su nuevo material discográfico en el nuevamente Phil Rudd y Brian Johnson Forman parte de la alineación. No hay mucho que decir, Power Up es rock en su más pura y máxima expresión, es AC/DC demostrando el por qué son una leyenda y mejor aún, que el género está más vivo que nunca.

El espíritu de Malcolm Young ocupa un lugar preponderante en el álbum, su esencia predomina en cada riff de guitarra que hacen de Power Up una verdadera obra maestra.

2. Benee – Hey u x

Benee es una de las mejores promesas que hay en la actualidad. Hey u x es no sólo es su disco, es EL disco: ambicioso, divertido y aventurero. Sonoramente es un pop renovado y futurista, mientras que líricamente, Benee mostró su impactante habilidad para escribir, dejando plasmados sus sueños de cuarentena y su forma de ver la vida en los últimos meses. Y por si eso fuera poco, la cantante australiana contó con la colaboración de grandes estrellas como Grimes y Lily Allen.

3. Marika Hackman – Covers

Si bien las nuevas creaciones siempre son bien recibidas, durante esta cuarentena se ha encontrado cierto confort traer de vuelta nuestras viejas canciones favoritas y justo eso fue lo que hizo Marika Hackman en este disco. Íntimo, nostálgico y hermoso es como se puede describir Covers, en el que Hackman presentó sus propias versiones de los temas que le han acompañado durante años, entre ellas “You Never Wash Up After Yourself” de Radiohead y “Art Angels” de Grimes.

4. Paris Jackson – Wilted

Este es el segundo material que Paris Jackson nos presenta en lo que va del año, pero en comparación con el anterior, en este debuta como solista. Wilted es un disco que oscila entre el folk pop que ha hecho con su proyecto The Soundflowers y un buen rock alternativo. Es fascinante e inconsistente pero sin duda es una buena presentación en la que Jackson deja ver el talento que posee y el potencial que tiene para convertirse en la próxima estrella rock.

5. Davido – A Better Time

Davido no pudo darle mejor título a su nuevo disco. El músico nos acaba de dar un álbum lleno de esos afro beats que tanto lo han caracterizado, aunque quizás ahora un poco más cargado de percusiones y sintetizadores pero nunca perdiendo la esencia. Es una colección de canciones que si bien no borran los problemas del mundo, te dan la esperanza de que pronto todo puede mejorar. Aunque uno de los highlights del álbum es una canción de protesta contra la brutalidad policial en Nigeria.