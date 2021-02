En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. Hayley Williams – FLOWERS for VASES / descansos

El año pasado, durante el aislamiento, Hayley Williams creó todo un disco desde su hogar en Nashville, siendo esta la primera vez que ella se encargaba de escribirlo y ejecutarlo en su totalidad. Si bien el disco tiene ciertos detalles que lo unen a Petals For Armor, no funge como una continuación, sino más bien como una precuela.

Es una colección de canciones ahora en tonos más acústicos y orgánicos, acompañadas de profundas y emotivas letras inspiradas en el libro Women Who Run With The Wolves de Clarissa Pinkola Estés, combinadas con vivencias de Williams.

2. Foo Fighters – Medicine At Midnight

El álbum originalmente estaba programado para salir en 2020, sin embargo por la pandemia tuvo que posponerse hasta ahora, encajando perfectamente con los tiempos que vivimos y lo que extrañamos de nuestra vida pasada. Es un disco que bien ya lo había dicho Taylor Hawkins, está más orientado hacia un sonido pop en comparación con el trabajo anterior de Foo Fighters pero que, para quienes han seguido a Grohl desde sus inicios, les será sorprendente y alucinante.

3. Los Riot – Dreams Of Devotion

La banda capitalina está arrasando este 2021 con un nuevo material discográfico en el que nos llevarán en un súbito paseo por aquellas tonalidades afectivas que han marcado el curso de la humanidad durante el último año, a la par que nos invitan a hacerle frente al porvenir con una sonrisa y deliciosos temas como soundtrack.

Mientras que sonoramente, es una colección de melodías que van del melancólico new wave, el post-punk y el shoegaze, fusionados con la energía del pop alternativo y del surf indie. Una combinación que te encantará y no podrás sacarte de la cabeza.

4. The Staves – Good Woman

Rejuvenecidas y optimistas por el futuro, The Staves regresó después de seis años con un nuevo disco en el que las hermanas Staveley-Taylor experimentan con su estilo musical mientras hablan de la importancia de apreciar los pequeños momentos. Si bien su estilo folk aún perdura, las canciones ahora se combinan con sonidos más apegados al indie que acompañado con sus angelicales voces es todo un deleite.

5. Puma Blue – In Praise Of Shadows

En este nuevo disco el joven de 25 años traza su camino hacia la autoaceptación, ahora dejando de lado esa obscuridad que en algún momento lo dominó y decidido a abrazar el dolor y superarlo en el proceso. La madurez de Puma Blue tanto lírica como sonoramente es más que notable, sus canciones presentan sonidos frescos, inyectados de jazz, soul y beats de hip-hop que se complementan a la perfección con su voz.