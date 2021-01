Sin duda el viernes es nuestro día favorito, no sólo porque inicia el fin de semana, sino porque también es un día lleno de estrenos. Justo a tiempo para relajarnos y disfrutar de buena música, obvio desde casa.

El 2021 apenas va comenzando y ya nos está dando grandes producciones. Te dejamos a continuación algunos de los discos que inauguraron el año y que no podrán faltar en tu playlist.

1. Arlo Parks – Collapsed In Sunbeams

Finalmente Arlo Parks estrenó su álbum debut, Collapsed In Sunbeams, una colección de canciones que mientras el mundo parece no tener control, se sienten como un cálido abrazo. Cada track presenta una historia en la que Parks muestra su punto de vista ante diversas situaciones, como la salud mental y la sexualidad.

Si bien Arlo Parks se está convirtiendo principalmente en la voz de la Generación Z, sus canciones son historias universales que dan cierto consuelo a cualquiera.

2. Celeste – Not Your Muse

Celeste es la nueva cantante británica que se está robando las miradas de todos. En diversas ocasiones ha sido comparada con Amy Winehouse, Aretha Franklin y Billie Holiday, y si bien trae algo de eso, con su disco debut demostró que ella por sí sola está forjando su camino y estilo. Not Your Muse es una combinación de poéticos lyrics, seductoras melodías de soul y una voz que no podrás sacarte de la cabeza.

3. Weezer – OK Human

El nuevo disco de Weezer aborda temas como el aislamiento, pasar mucho tiempo detrás de una pantalla y la monotonía, algo que quizás ahora no suene del todo revelador; sin embargo, si tomamos en cuenta que las canciones Rivers Cuomo las escribió desde 2017, la perspectiva cambia. Mientras que musicalmente hablando, la decisión de ahora darle un sonido orquestal le da una calidez exuberante que nunca se siente cargada.

4. Motorama – Before The Road

Después de tres años, Motorama regresó con un nuevo material discográfico titulado Before The Road. Una colección de siete canciones en las que la banda presenta su característico sonido de post-punk con el que cautivaron a todos, sólo que ahora menos oscuro que su última producción, con tintes más apegados al rock indie.

5. Lokoy – Badminton

Lokoy, bajista de la banda noruega Sløtface, se lanzó como solista y Badminton es su tarjeta de presentación. El disco se siente como una declaración audaz de un artista con una paleta pop muy sofisticada y sin miedo a experimentar. Sus canciones exploran diferentes texturas pero nunca pierden el hilo y que te aseguramos te harán vibrar de inicio a fin.