1. The Lounge Society – Silk for the starving

Si lo tuyo es el caótico post-punk con estruendosas guitarras y rebeldes letras, The Lounge Society es para ti. Originarios de una zona rural y remota de Yorkshire, estos chicos han utilizado la música como un medio de escape, logrando aterrizar el género de una forma diferente y bajo sus propias reglas. Su EP debut es enérgico y salvaje pero sobretodo político, con una muy realista visión del mundo a través de los ojos de cuatro adolescentes.

2. Max Bloom – Pedestrian

Oficialmente el ex frontman de Yuck debutó como solista y y fue un completo “borrón y cuenta nueva”. Su disco Pedestrian nos muestra una diferente faceta de Max Bloom, ahora más enfocado en un indie-rock delicado y dulce, en el que instrumentos como el piano tienen lugar. Creado a inicios de la cuarentena, Pedestrian es el diario y una profunda introspección de alguien atrapado en la monotonía.

3. Mykki Blanco – Broken hearts & beauty sleep

Mykki Blanco regresó con el disco más vulnerable y reflexivo de su carrera musical, hasta ahora. Broken hearts & beauty sleep es una poética y musical narración de lo que ha sido su vida últimamente, pasando por un terrible rompimiento amoroso y la revelación de su resultado positivo de VIH. Para este material, el rapero colaboró con grandes artistas como Blood Orange y la icónica rapera queer Big Freedia.

4. H.E.R. – Back of my mind

Luego de haberse llevado a casa un Oscar y un Grammy, H.E.R. ha lanzado un disco en el que parece haber encontrado su camino dentro de la música y directo a la cima. En Back of my mind, la cantante aterriza a la perfección ese R&B de ensueño que siempre había querido lograr. Si bien el disco en todos los aspectos es impactante, sin duda alguna su seductora voz sigue siendo el elemento más brillante de todo.