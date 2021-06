En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. Marina – Ancient dreams in a modern land

El quinto material discográfico de Marina (y segundo desde que quitó el “and the diamonds” de su nombre) es sin duda el más personal y político que ha lanzado hasta ahora. A través de Ancient dreams in a modern land, la cantante plasmó su punto de vista respecto a las diversas problemáticas que atraviesa la sociedad, incluyendo el racismo, la misoginia y el capitalismo; todo acompañado de un dramático rock-pop al puro estilo de Marina.

2. Sleater-Kinney – Path of wellness

Path of wellness es el álbum con el que Sleater-Kinney debuta como dúo y el primero que fue producido por ellas mismas. Creado durante este último año en confinamiento, el disco de inicio a fin es un explosivo y a su vez melódico rock que de cierta forma logra transmitir a través de guitarras y sintetizadores la montaña rusa de emociones que la agrupación vivió durante la pandemia.

3. Garbage – No gods no masters

Político, salvaje y ambicioso, así es el nuevo disco de Garbage. Con No gods no masters una vez más Shirley Manson alza la voz y continúa su lucha por un mundo mejor, en donde las injusticias y el sufrimiento no tienen lugar. El disco es revolucionario, no sólo líricamente, sino también sonoramente; en cada canción, la agrupación muestra su gran y bien atinado intento por evolucionar y crear un sonido que encapsula lo que fue el y lo que es ahora el rock, pero nunca perdiendo su esencia.

4. King Gizzard & The Lizard Wizard – Butterfly 3000

Los chicos de King Gizzard continúan demostrando que son una máquina de discos y a tan sólo unos cuantos meses de haber lanzado L.W., la banda regresó para sorprendernos con Butterfly 3000. Y tal cual sorprendernos, porque para este material han optado por crear un sonido mucho más melódico en comparación con lo que habían lanzado últimamente y quizá más atinado para la vida que llevamos. Por supuesto, cada canción se siente como un viaje a través de diversos paisajes de ensueño en los que la diversión y el baile son los protagonistas.

5. Migos – Culture III

Migos regresó con la tercera y tan esperada entrega de su saga Culture. El álbum continúa caminando por la misma que línea que sus sucesores, con un poderoso y, por momentos pegajoso, trap/hip-hop que cautiva a cualquiera. Además de que en ésta ocasión, el trío se lució con la lista de invitados que incluye a grandes artistas del género como Drake y el fallecido Juice WRLD, cada uno poniéndole de su respectivo estilo y dándole un giro mucho más interesante al disco.