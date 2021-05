En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. Daniel Quién – Aroma a nostalgia

Daniel Quién es actualmente una de las promesas más grandes en la industria musical mexicana. Con influencias de Beach House y José José, Aroma a nostalgia es un disco tremendamente poético que más que hablarte a través de palabras (que cabe recalcar son igualmente una maravilla), te habla a través de las melodías. De inicio a fin el álbum te transmite sentimientos difíciles de explicar, nostalgia de cosas que aún no conoces y un poco de lo que es vivir un intenso amor adolescente.

2. St. Vincent – Daddy’s home

Annie Clark, aka St. Vincent, ha mostrado siempre su talento para crear diferentes mundos para cada uno de sus discos y con Daddy’s home, la cantante te sitúa en un extravagante centro nocturno en el Nueva York de los años setenta. Lleno de un sensual funk/rock, el nuevo álbum de Clark es quizá el más poderoso y honesto que ha lanzado hasta ahora. A través de él, la cantante abre la puerta hacia un pasado marcado por el encarcelamiento de su padre y las memorias de una pequeña Annie que creció bajo la influencia de David Bowie y Pink Floyd.

3. J. Cole – The off-season

El regreso de J. Cole era una de las cosas más esperadas para este 2021 y luego de tres años, el rapero por fin lanzó su sexto álbum de estudio. Producido por Timbaland y Boi-1da y con colaboraciones de 21 Savage, Lil Baby y más, The off-season mantiene la misma línea de sus tres proyectos anteriores: temas ligados al básquetbol con un ambicioso y flamante sonido hip-hop. Perfectos para hacer estallar cualquier estadio.

4. Jorja Smith – Be right back

Jorja Smith ya se encuentra trabajando en su próximo álbum de estudio, pero en este inter, la cantante decidió lanzar esta pequeña colección de canciones como un tipo puente entre una etapa y otra. Be right back no está tan alejado de las melodías R&B combinadas con sonidos ambiente que escuchamos en su disco debut, sin embargo, en éste Smith buscó la forma de sacar a relucir aún más su voz, la cual es todo un deleite.

5. The Black Keys – Delta kream

Dicen por ahí que nunca debes olvidar ni dejar de agradecer de donde vienes y es de ahí de dónde parte la idea de The Black Keys de lanzar un álbum de covers de canciones que los indujeron a la música. Delta kream es un amable y bien merecido tributo a la escena del country blues del Norte de Mississippi, en el que se incluyen canciones de artistas como R.L. Burnside, Big Joe Williams y Hooker.