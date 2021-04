¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. Girl In Red – If I could make it go quiet

La sinceridad con la que escribe y compone Girl In Red ha sido su mayor atractivo y por supuesto que veríamos más de ello en su disco debut. Con himnos queer y canciones que hablan sobre la salud mental, If I could make it go quiet bien podría ser el diario de toda una generación. Mientras que sonoramente hablando, aquel bedroom-pop que existió, ahora ha evolucionado a un explosivo indie-rock que a más de uno remontará a los tiempos en los que Bloc Party nos ponía a bailar con Silent alarm.

2. Royal Blood – Typhoons

Brillante, alegre y salvaje… quizás son las palabras que definen el álbum que nos trajo de vuelta a Royal Blood después de cuatro años. Bien dicen que después de la tormenta llega la calma y Typhoons es la reflexión de su frontman Mike Kerr luego de dejar las adicciones y poner su vida en orden. El sonido no se aleja de lo que nos habían presentado antes, pero sus influencias por grupos como Daft Punk y Justice tienen más presencia, dándonos el material suficiente para llegar a un éxtasis total.

3. Birdy – Young heart

A lo largo de la vida te rompen el corazón infinidad de veces, pero la que nunca olvidas es la primera. O al menos para Birdy así fue y regresando a esos momentos y sentimientos fue que logró crear Young heart, un álbum que explora las etapas por las que se pasa cuando vives una ruptura amorosa: dolor, resignación y el aprender a dejar ir. La melancolía perdura gracias a sus delicadas melodías acompañadas por la emotiva voz de Birdy.

4. Ed Maverick – eduardo

Ed Maverick continúa reinventándose y eduardo es la más grande prueba de ello. Su tan esperado álbum debut, según reveló Maverick, saca a relucir el progreso como compositor ha tenido en los últimos años con temas en los que el chihuahuense explora los sentimientos de dejar atrás una etapa de su vida llena de irresponsabilidades afectivas. Sin duda un gran paso en la trayectoria y vida del cantautor.

5. Leon Vynehall – Rare, forever

El exitoso productor británico está de vuelta para presentarnos su segundo álbum de estudio, el cual se siente como una conclusión muy fructífera de un periodo de su vida. Más que regresar al pasado, para este álbum Leon Vynehall aprendió a vivir su presente, a liberarse, divertirse y experimentar.