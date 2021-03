En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. Lana Del Rey – Chemtrails Over The Country Club

Este nuevo álbum de Lana Del Rey una vez más muestra ese encanto glamoroso y poético, muy al estilo de la época de oro de Hollywood. Sus letras retratan la vida tranquila que la cantante siempre ha mostrado tener, llena de romance y ahora ya con amistades que antes ella sólo idolatraba y veía tras un televisor, entre ellas Courtney Love y Joan Baez.

2. Justin Bieber – Justice

Justin Bieber regresó con un material discográfico en el que se muestra más honesto que nunca, plasmando en cada canción los aprendizajes que le han dejado los últimos años, el amor a su esposa, la salud mental y de paso el shock que le dejó el asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter. Todo al ritmo de esos sonidos pop y baladas con las que Bieber se ha robado el corazón de muchos.

3. Ringo Starr – Zoom In

Durante la pandemia el ex Beatle, Ringo Starr, puso manos a la obra y creó una pequeña colección de canciones que tanto le hacían falta al mundo. Zoom In es un EP regido por el tipo de alegría implacable y optimista que esperamos siempre del Ringo ‘Peace and Love’ Starr. Cada track se convertirá en la chispa de felicidad que necesitabas en tus días.

4. Black Honey – Written & Directed

No es un hecho aislado que Black Honey siempre ha tenido ese guiño cinematográfico que hace aún más especial su música y por supuesto que en este segundo álbum no podía faltar. Written & Directed, como la mayoría de filmes, tiene sus momentos oscuros y sus escenas llenas de luz al ritmo de un poderoso indie-pop que no saldrá de tu cabeza.

5. SUPER JUNIOR – The Renaissance

A través de este álbum, SUPER JUNIOR quiso mezclar una variedad de géneros musicales que abrieran paso al sonido tan único de la voz de cada uno de sus integrantes mientras que a su vez presentan mensajes que reflejan los tiempos que vivimos. El resultado fue todo un éxito, ya que en cada una de las canciones se deja ver la versatilidad, talento y experiencia que ha ido adquiriendo el grupo a lo largo de sus diez años de trayectoria.