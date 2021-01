Sin duda el viernes es nuestro día favorito, no sólo porque inicia el fin de semana, sino porque también es un día lleno de estrenos. Justo a tiempo para relajarnos y disfrutar de buena música, obvio desde casa.

El 2021 apenas va comenzando y ya nos está dando grandes producciones. Te dejamos a continuación algunos de los discos que inauguraron el año y que no podrán faltar en tu playlist.

1. Pom Poko – Cheater

Los noruegos Pom Poko comenzaron el año derecho con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Cheater, en el que la banda continúa creando su propio género y reinventado la música. Cada canción que conforma el álbum es explosiva, llena de salvajes riffs de guitarra que se complementan a la perfección con una voz dulcemente sardónica.

2. Ashnikko – DEMIDEVIL

Después de que su sencillo “Daisy” se volviera tan popular en TikTok, Ashnikko presenta un álbum con el que deja más que en claro que no es una artista de paso. DEMIDEVIL es un disco que reinventa el pop-punk dosmilero con autotune y el poder de una joven que no necesita más que su música para alzar la voz y unirse a una lucha que busca derrocar el patriarcado.

Igual no dejes de checar la entrevista que tuvimos con ella en nuestra edición 182, consíguela aquí.

3. Zayn – Nobody Is Listening

El ex One Direction regresó a la música después de tres años con Nobody Is Listening, un disco en el que se le ve a Zayn nuevamente apegado a un suave sonido de R&B. Pero lo que destaca este álbum de sus otros dos es que el cantante se muestra mucho más maduro líricamente hablando, dejándonos una profunda visión hacia lo que ha sido su vida en los últimos diez años.

4. Shame – Drunk Tank Pink

Sin duda alguna, Shame es una de las mejores promesas que nos ha dado la música británica en los últimos años y si con su disco debut no lo dejaron tan claro, con Drunk Tank Pink cualquier duda se ha desvanecido. Ambicioso y con un eufórico y, de cierta forma, bailable punk, el nuevo disco de Shame te atrapará de inicio a fin.

5. You Me At Six – SUCKAPUNCH

El nuevo álbum de You Me At Six es impactante en todos los sentidos. Si bien la banda mantiene su esencia, en esta nueva producción juegan con nuevos sonidos que van de la electrónica, punk, emo y hip-hop, dando como resultado una colección de canciones que en ningún momento se sienten forzadas y que te volarán la cabeza.