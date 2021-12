¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. Arca – Kick ii / Kick iii / Kick iiii / Kick iiiii

Una vez más, Arca se las ingenió para crear una obra fuera de lo normal. A un año de haber publicado la primera entrega de Kick, la venezolana regresó esta semana para liberar las cinco partes restantes de esta serie, cada una tomando su propia vida pese a ser del mismo grupo. Entre reggaetón, sonidos futurísticos y poderosos mensajes respecto a la comunidad queer, lo nuevo de Arca muestra el enorme talento, visión y versatilidad de la artista.

2. No Rome – It’s all smiles

Tras una larga espera, finalmente está aquí el primer disco de larga duración de No Rome. It’s all smiles oscila entre el shoegaze y el R&B con letras en las que el músico muestra su lado más vulnerable, teniendo siempre en mente que compartir tus problemas y dolor es algo positivo. De inicio a fin, el álbum se siente como otro mundo inmersivo, en el que los escuchas se sienten cobijados y animados a sacar todos sus sentimientos, sin importar si estos son de felicidad o tristeza.

3. Tom Morello – The atlas underground flood

The atlas underground flood funciona como el disco hermano de The atlas underground fire, lanzado el pasado mes de octubre. Y tal y como lo anunció desde un inicio Tom Morello, esta nueva colección de canciones no tiene un objetivo seguro, sino que simplemente trata de experimentar con sonidos y texturas de diferentes géneros, dando como resultado un material lleno de euforia, guitarrazos y, por supuesto, diversión con amigos.

Tom Morello quizá es la prueba más fuerte de que el rock no ha muerto, sólo ha evolucionado.