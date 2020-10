El año se está yendo de volada. Y con todo lo que recientemente está pasando en el mundo, la música siempre será ese respiro de paz que necesitamos en momentos llenos de caos.

Así que para que te des un break en este fin de semana, hemos reunido algunos de los álbumes que salieron y que no pueden faltar en tu playlist. Chécalos a continuación:

1. boy pablo – Wachito Rico

El tan esperado álbum debut de boy pablo finalmente está aquí. Wachito Rico es un disco en el que el joven cantante continúa la línea del bedroom pop con el que se robó las miradas de todos en YouTube, sólo que ahora evidentemente más maduro y experimentando también con otros sonidos. A lo largo de él boy pablo dejó plasmada su adolescencia con canciones que retratan temas como el amor adolescente o la ansiedad.

Es un álbum que nunca se torna tedioso o confuso, al contrario, te da cierta melancolía de poder revivir una vida sin problemas adultos.

2. Gorillaz – Song Machine, Season One: Strange Timez

Uno de los discos más anhelados del año era el de Gorillaz y como era de esperase, no nos decepcionaron. Strange Timez es un disco en el que Damon Albarn y compañía exploran nuevos rumbos, dando como resultado una colección de canciones que pasan del punk rock, a suaves baladas de piano, mientras que un lúdico hip-hop y el melancólico ambiente post-rave también se hacen presentes.

Es evidente el sello característico de cada uno de los artistas que colaboraron el álbum, de los que se incluyen algunos que apenas van comenzando y a quienes Gorillaz les ha apostado y otros que ya son legendarios y han servido de gran influencia en la carrera de la banda.

Strange Timez es un álbum que se disfruta de pies a cabeza, que te lleva por altas y bajas como una montaña rusa pero que nunca pierde su línea. Es un disco apto para fans de antaño y los que apenas van llegando.

Pd: No dejes de estar al pendiente de nuestras redes sociales que pronto tendremos una gran sorpresa con Gorillaz.

3. Ela Minus – acts of rebellion

Con acts of rebellion, su álbum debut, Ela Minus dejó más que claro que llegó a revolucionar la escena y deleitarnos con un poderoso y reiterativo sonido. El disco es oscuro y misterioso con un sonido que nos rememora a la cultura clubber y que través de sintetizadores te transmite un sinfín de emociones. Aunque sin duda los highlights del álbum son “They Told Us It Was Hard, But They Were Wrong” y “Megapunk”, dos monstruosos tracks de protesta.

Igual no olives checar la entrevista que tuvimos con Ela Minus para nuestra edición 182. Consíguela aquí.

4. Bruce Springsteen – Letter To You

The Boss is Back! Bruce Springsteen regresó con un álbum nuevamente en compañía de The E Street Band y decir que es una joya se queda corto. En este álbum la tristeza de los golpes de la vida, la nostalgia de un pasado y personas que ya no están y la fuerza que nace del dolor se sienten en cada palabra canta por Springsteen. Letter To You te deja adentrarte a lo más profundo de los sentimientos y recuerdos del legendario músico, es una poderosa síntesis de su pasado y presente.

El álbum se complementa con un documental titulado de la misma forma que se estrenó hoy en Apple TV+.

5. Ty Dolla $ign – Featuring Ty Dolla $ign

Después de tres años por fin Ty Dolla $ign publicó un nuevo álbum de estudio y confirmamos que valió toda la pena la espera. Tal y como su título lo apunta, el álbum viene conformado en su mayoría por colaboraciones con grandes artistas, de las 25 canciones que lo integran son contadas en las que Ty Dolla $ign aparece en solitario. Entre los invitados se encuentra a Post Malone, FKA twigs, Kehlani, Future, Kanye West, Big Sean y más.

Todo el álbum trae poderosos beats combinados con la esencia de cada uno de los colaboradores. Sin duda es un disco que te pone en el mejor mood y que no puede faltar en tu playlist.