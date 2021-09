Con todo lo que está pasando en el mundo, la música siempre será ese respiro de paz que necesitamos en momentos llenos de caos.

Así que para que te des un break en este fin de semana, hemos reunido algunos de los álbumes que salieron y que no pueden faltar en tu playlist. Chécalos a continuación:

1. Varios artistas – I’ll be your mirror: A tribute to The Velvet Underground & Nico

El disco está conformado por grandes talentos de la escena musical alternativa como Thurston Moore, Michael Stipe, Matt Berninger, Courtney Barnett, Iggy Pop y Fontaines D.C., quienes sin duda comprendieron el impacto y ADN de lo que fue The Velvet Underground & Nico; de ahí que este tributo sea todo un éxito. Si bien cada artista se adueñó de las canciones de la banda con innovadoras versiones, la esencia experimental y oscura de las originales prevalece sin nunca perder la línea.

2. Poppy – Flux

Tomando en cuenta los mitos, expectativas y realidades que han girado entorno a la relación de Poppy con las disqueras, Flux llega como una poderosa y rebeldía revelación. Con este disco la cantante parece seguir completamente su instinto creativo, encontrando lugar en un estilo musical que combina el rock alternativo que bandas como Hole y Garbage liberaron en los noventa y su peculiar oscuro y futurista sonido. Sin duda es un gran avance en la carrera de Poppy.

3. Angels & Airwaves – Lifeforms

El ex integrante de Blink-182, Tom DeLonge está de regreso con el nuevo álbum de Angels & Airwaves. Luego de que en sus inicios la banda parecía andar sin rumbo, en Lifeforms han logrado dar con el objetivo y encontrar un hogar en donde establecerse. Lo bueno del álbum es que engloba todo lo que ha sido la trayectoria de DeLonge, desde sus tiempos en el punk-rock con Barker y Hoppus, su fanatismo por el mundo alienígena y la ambición que ha presentado con Angels & Airwaves.

4. The Shivas – Feels so good // Feels so bad

Con un tour saboteado por la pandemia y el inminente aislamiento, The Shivas puso manos a la obra para aprovechar y hacer un nuevo material discográfico. Feels so good // Feels so bad mantiene el tan querido garage rock que ha caracterizado a la banda, sin embargo, el destello aquí es que el estar lejos de la carretera y de las prisas, les dio la oportunidad de enfocarse al 100% en tener una producción impecable y una lírica mucho más profunda. Una de las más grandes joyas que nos ha dejado la cuarentena.

5. Niña Polaca – Asumiré la muerte de Mufasa

Sabemos que en los últimos tiempos la escena rock-pop de Madrid anda con todo y Niña Polaca es una de las bandas al mando. Su nuevo disco, Asumiré la muerte de Mufasa viaja a través de diferentes paisajes sonoros que visitan el punk, indie rock y el divertido tontipop, mientras que a su vez, te envuelven en historias sobre el amor, desamor y la vida en sí. De inicio a fin, el álbum de Niña Polaca se siente como dar un paseo por el Madrid de los ochenta.