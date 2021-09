Con todo lo que está pasando en el mundo, la música siempre será ese respiro de paz que necesitamos en momentos llenos de caos.

Así que para que te des un break en este fin de semana, hemos reunido algunos de los álbumes que salieron y que no pueden faltar en tu playlist. Chécalos a continuación:

1. The Vaccines – Back in love city

Justin Young y compañía están de regreso y es mucho mejor de lo que hubiéramos podido imaginar. Back in love city es todo un disco conceptual a través del cual nos podemos transportar a una ciudad llena de amor y calidez, el escape perfecto tomando en cuenta lo que ha pasado el mundo entero en este último año y medio. Si bien cada canción del disco presenta el ADN de la banda, indie rock y poderosos guitarrazos, su sonido evolucionó con algunos tintes de pop y ritmos futurísticos que dan pie a una nueva y divertida faceta de The Vaccines.

2. Varios artistas – The Metallica blacklist

El tan controversial disco tributo a Metallica ya está aquí. Hay que admitir que el proyecto tiene un punto interesante: ver a artistas de diferentes géneros y países crear su propia versión de las canciones que integraron el Black album. Todos lograron el objetivo y cada cover, a su estilo, es bueno y le da un giro diferente a los éxitos de la banda, sin embargo, el disco como tal se siente como una combinación de todo sin rumbo. Así que si te lo quieres aventar completo, te recomendamos ponerte muy cómodo y tener mucha paciencia.

3. J Balvin – JOSE

J Balvin continúa demostrando el por qué se ha convertido en una de las influencias más fuertes de la música urbana actual. JOSE es justo esa carta de enseñanzas y éxitos de todos estos años, en compañía de algunos compañeros y leyendas del género, tales como Yandel y Jhay Cortez. El disco es una combinación de los hits que pretenden ponerte a bailar y temas en los que, además de explorar nuevos sonidos, el colombiano muestra su lado más vulnerable abordando sus problemas de depresión y ansiedad.

4. Manic Street Preachers – The ultra vivid lament

En el inter entre el Resistance is futile y este nuevo disco, muchas cosas pasaron en la vida de Manic Street Preachers, incluyendo una pandemia y la pérdida por cáncer de los padres de Nicky Wire, compositor de la banda. Así que si, The ultra vivid es un material emotivo e intenso acompañado de melodías altamente influenciadas por bandas como ABBA, The Carpenters y el elegante post-punk de Echo and The Bunnymen.