¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. The Wombats – Fix yourself, not the world

Desde su aparición a inicios de los 2000, The Wombats ha dejado muy en claro que nadie como ellos para hacer un buen indie rock y si después de tantos años aún tenías duda de ello, Fix yourself, not the world, terminará por confirmártelo. Este nuevo material se desenvuelve en un divertido paisaje sonoro que juega con el funk-pop, ambient psych y diferentes derivados del rock. La banda empezó 2022 con el pie derecho y prepárate para verla en los festivales más importantes del mundo.

2. Cat Power – Covers

Quiza Cat Power ya no este para convertirse en un hype del apogeo centennial, pero de que tiene mucho feeling y gusto musical nadie lo puede discutir. Interpreta con la solvencia y sensualidad que le conocemos y eso ya es mucho decir. Para quien ame la música por encima del resto de las cosas Covers es una experiencia gourmet.

Lee nuestra reseña completa dando click aquí.

3. Orlando Weeks – Hop up

La carrera solista de Orlando Weeks, frontman de The Maccabees, ha ido de la mano con su experiencia como padre. Hop up es la segunda entrega de una serie que nos ha mostrado lo bello que puede llegar a ser la paternidad y ver crecer a alguien que lleva tu sangre; con nostálgicos sintetizadores y los lyrics más dulces que jamás haya escrito, Weeks publicó un disco que abraza la felicidad y la vida, y que sin duda, te dejará con un muy buen sabor de boca.