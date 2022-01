Un par de semanas atrás te platicamos de “12 pasos en reversa“ el más reciente sencillo del Andrés Canalla, una canción que hizo en colaboración con el argentino El Chico López y hoy, luego de un live que tuvimos con el cantautor te presentamos el video.

Al respecto de este lanzamiento el también vocalista de Tungas comenta:

“La escribí en 2018 y originalmente era sólo un loop en guitarra acústica, que terminó siendo grabada para el último disco de Tungas (No nacimos para triunfar).

En aquel disco, la canción “Ve hasta el final” dejó de ser un loop y se convirtió en una pieza con varias partes, derivadas de la colaboración con los miembros de la banda. No es que la canción o el resultado con Tungas no me haya gustado, sino que quería volver a interpretarla de una manera que se acercara más al origen.

Para mí una canción no es sólo una canción. Puede ser varias canciones al mismo tiempo y con el ejercicio de “Doce pasos en reversa” quería también mostrar eso al insertar al final el coro de otra canción de Andrés Canalla “Las consecuencias de no saber querer”.