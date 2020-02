Pasaron dos años luego de Machine Messiah, el hasta entonces último álbum de estudio de Sepultura. Quadra es el nombre del nuevo larga duración de la banda de metal brasileña y se trata de un disco conceptual. La producción corrió a cargo Jens Bogren, mientras que Christiano Menezes diseñó la portada, la cual se basa en el número cuatro y el capitalismo.

Quadra ofrece a los escuchas potencia en cada track, riffs de guitarra bastante inspirados y una rabia lírica, que parece haber estado mucho tiempo acumulada. Indudablemente Sepultura es ahora una banda muchos más rápida y contundente. Parece evidente que están pasando por uno de sus mejores años.

Andreas Kisser nos ofreció detalles del nuevo material de Sepultura. Nos habló con toda la apertura y singularidad; sin afán alguno de convencer a quienes añoran la formación original de banda y mucho menos a los detractores de la agrupación surgida en Belo Horizonte.

¿Les gustó el sonido final que se escucha en Quadra?

¡Increíble! Fue mucho más de lo que esperábamos. Por que claro, siempre trabajamos duro, para hacer lo mejor y buscamos los mejores productores, los mejores estudios. Cuando escuchamos todo listo, fue muy emocionante. Fue un disco fácil de hacer y no debería ser fácil, pero estábamos muy bien preparados, muy listos para hacer este trabajo. Ahora que salió, no recuerdo haber tenido una respuesta tan positiva e intensa de la gente para un disco de Sepultura. Estamos muy motivados y muy felices con el resultado.

Nuevamente decidieron trabajar con Jens Bogren como productor.

Tuvimos una experiencia muy buena con Jens Bogren en Machine Messiah y por eso elegimos trabajar con él nuevamente. Creo que Quadra es una evolución de lo que empezamos en Machine Messiah: las ideas, los conceptos y la manera de buscar los sonidos.

¿Las canciones de Quadra surgieron específicamente para este álbum o quizá llevaban algún tiempo guardadas y se rescataron para ser parte de este?

No hay canciones listas, hay ideas básicas y crudas, así de riffs y pedacitos de temas que siempre estoy escribiendo. Independiente a lo que estoy trabajando con Sepultura, con De La Tierra o una banda sonora de alguna película, yo siempre escribo, siempre tengo una guitarra acústica a la manos. Hoy es muy fácil guardar una idea con los teléfonos, entonces yo tengo algo siempre.

Cuando empezamos a trabajar en Quadra busqué un concepto y todo Sen el grupo aceptaron. Ahí empezamos a buscar lo que teníamos. En el punto de partida son algunos riffs que estaban ahí, que no había utilizado, pero no canciones. Con el tema, el concepto y todo, te facilita mucho encontrar las ideas y características de cada tema para arreglar el disco.

¿Hay alguna canción de Quadra con el que te sientas más conectado?

Es difícil decirlo. Eso siempre cambia, todo el disco es muy importante porque fue hecho de manera como si fuera un viaje, una aventura del principio al fin. La semana pasada un fanático escribió en las redes sociales que con Quadra fue la primera vez que escuchó un disco completo en Spotify. Es muy interesante esto, porque la gente está muy acostumbrada a los sencillos, los playlist. Es muy interesante tener esta característica que para la gente que le gusta el metal es muy importante: tener una historia, un concepto y no solamente canciones. La gente comprendió lo que queríamos, la intención de como fue arreglada la secuencia de las canciones. Nos sentimos felices que el mensaje haya llegado.

En “Fear; Pain; Chaos; Suffering” escuchamos una voz invitada, platícame ¿quién es Emmily Barreto y cómo surgió la idea de invitarla a participar en este tema?

Ella es cantante de un grupo brasileño que se llama Far From Alaska, un grupo increíble que no tiene nada que ver con el metal. El acercamiento con ella fue por casualidad, porque fui invitado a hacer un programa de televisión con ellos, es un programa que juntó a músicos diferentes para hacer música. Yo conocía a Far From Alaska, pero no personalmente y me gustó la actitud del grupo, la creatividad de manejar sus instrumentos y principalmente el performance de Emmily. “Fear; Pain; Chaos; Suffering” fue unos de los últimos temas que grabamos y con la voz de Emily encontramos un camino para la canción. Ayudó mucho para que quedara como aparece en el disco. La mezcla con Derrick y Emmily fue increíble y fue una cosa que ocurrió muy natural, sin mucha planeación.

¿De donde surgió toda esta idea, en cuanto a canciones, que se escucha plasmada en Quadra?

De Sepultura, creo. Primero de Machine Messiah, de las posibilidades que se abrieron con ese álbum y de nuestra historia; de la manera como dividimos el disco, como si fiera un vinilo doble. AL influencia viene de nosotros, pero con la energía de hoy. En general viene de nuestra historia de 35 años que es lo que hacen de Sepultura ser Sepultura. Hay fanáticos que gustan más del comienzo de la carrera, otros que gustan más de Derrick, en fin.

Es complicado complacer a todos los fanáticos.

Tenemos tantos cambios que afectaron el sonido de Sepultura y respetamos todo. Cuando buscamos los temas de los setlist respetamos toda la historia del grupo; desde Bestial Devastation hasta Quadra. “Por qué no hay un setlist político” o “por qué este es de otro sello” o “este no es mi tema”; y esas cosas, espetamos todo. El fanático que va a un concierto de Sepultura, tiene que tener toda la representación de la carrera de la banda y no sólo una parte de la historia.

Ha sido un largo camino el que ha recorrido Sepultura, ¿cómo describes el sonido actual de la banda?

Es difícil. Quadra representa lo que estamos haciendo ahora, suena más a Sepultura que nunca. Respetamos la historia, pero con la energía de hoy.

¿Cómo ha sido la relación entre el publico mexicano y Sepultura?

Como verdadero amor. Muy intenso. México siempre fue muy importante para Sepultura entonas las fases del grupo. Cuando empezamos a tocar aquí en los noventa con Beneath The Remains estuvo increíble. Todos los conciertos que hicimos en las diferentes ciudades hubo una conexión muy verdadera.

¿Los veremos pronto en México?

Pronto tendremos novedades. Estamos trabajando para que en agosto o septiembre estar de vuelta acá.