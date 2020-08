Al parecer se vienen grandes cosas… Y es que la cantante sueca Robyn comenzó a dar pistas de que a lo largo de esta semana podríamos escuchar nueva música de su parte.

Apenas ayer (3 de agosto) Robyn estuvo publicando en sus redes sociales un pequeño clip acompañado de una enérgica melodía. Mientras que en la descripción escribió sólo un “5/8”, lo que hizo que muchos fans comenzaran a hacer especulaciones sobre que se trataba de la fecha de mañana 5 de agosto.

Posteriormente, las sospechas sobre la fecha fueron confirmadas por el productor británico SG Lewis, quien en un inicio posteó lo mismo que la cantante, pero después agregó un tuit diciendo: “Formato de fecha inglés, por cierto, no se preocupen llega el miércoles lol”.

Hasta el momento no se saben con exactitud los detalles. Sin embargo, todo parece indicar de que es un nuevo sencillo y que de alguna forma Lewis estuvo involucrado. Así que sólo nos queda esperar ansiosos a ver que nos depara mañana.

Checa a continuación los tuits que publicaron:

English date format btw don’t worry people it’s coming Wednesday lol — SG Lewis (@SGLewis_) August 3, 2020

Y aunque ésta es la primera música original de Robyn que tendríamos en años, la cantante no se ha mantenido tan alejada del medio. Tan sólo hace unos meses estrenó un video de cuarentena para celebrar el décimo aniversario de su sencillo Dancing On My Own.

El videoclip fue dirigido por ella misma junto con Crille Forsberg y Maria ‘Decida’ Wahlberg. Y en este se le ve a la cantante bailando desde un cuarto de espejos en su casa.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.