Espacios vacíos Vol. 2 es un compilado que reúne música hecha por mujeres latinoamericanas donde se subraya, sí, la energía femenina gracias a composiciones que van del alt pop al indie; sin embargo, en los 11 temas que incluye, según Carla Sariñana y Moni Saldaña, orquestadoras de la obra, también se “recalca la importancia de visibilizar más a los proyectos femeninos a pesar de los pocos sitios que se les prestan para manifestarse”. Se habla entonces un vinil prensado por Devil in the Woods (DIW) donde todo fue labrado por mujeres, desde el contenido de sus surcos hasta el arte de su portada. De ello y más hablan las misma Saldaña y Sariñana, acompañadas de varias de las artistas que integran el trabajo.

TXT:: Alejandro González Castillo

El disco incluye música de Bruses, Celest, Cuarto Paisaje, Ivana, Micca Mont, Meran Humanos, Myuné, No Sé a Quién Matar, Priscilla Orfanos, Vanessa Zamora y Yellow Dudes. “Hace un año. Se nos ocurrió hacer un proyecto con causa, a favor de los derechos de la mujer en México. Trabajamos de la mano con una organización feminista: EQUIS. Justicia para las Mujeres, que hace cosas maravillosas. Y fue padrísimo tener la disposición total de las artistas a las que nos acercamos; amigas nuestras algunas, aunque también chicas que no conocíamos personalmente pero cuya música nos encantaba”, cuenta Carla, acentuando la importancia histórica de Espacios vacíos Vol. 2: “en diez años podré enseñarle el disco a mi hija y decirle, mira, esto es lo que pasaba en ese entonces, ¿sabes? Ve las fotos, lee las biografías. Escucha. Esto es lo que hacíamos las mujeres entonces”. Prosigue Saldaña. “Cuando Carla me invitó a participar en Espacios vacíos Vol. 2 me emocioné mucho. Me encanta poner este tema sobre la mesa: somos mujeres dentro de una industria, sabemos de nuestra realidad, pero más allá de ello somos mujeres mexicanas, mujeres del mundo. A mí me interesa que tengamos espacios, que lleguemos a una igualdad de oportunidades. Porque hay mucho debate sobre la cuotas de género, respecto a si lo que importa en realidad es el talento. Y me encanta que la música sea una excusa para plantearlo: si no estamos en el mismo nivel de oportunidad no podemos pasar a otro tipo de criterios. Primero igualdad. Es un statement”. Micca Mont es una de las muchas participantes en el acoplado, y aplaude el nombre del proyecto, Espacios vacíos, al tiempo que asevera: “las morras estamos dándole. Hay mucho talento femenino en esta industria, productoras, artistas, ingenieras de audio, gente que no ocupa el lugar que se merece. Son muchas las que son profesionales y buscan ser escuchadas, sólo necesitan un espacio”. Priscilla Orfanos, también artista dentro del compilado, asiente: “conocí el primer volumen y se me hizo demasiado padre la idea de unir a las mujeres en un espacio así. Ahora formo parte del segundo capítulo. Es un honor estar entre mujeres que admiro, que son chingonas. Además, mi sueño era tener mi música en vinil”. Ivana (cantautora regiomontana) ahonda en la importancia de que el compilado esté editado en vinil: “qué padre que sea así porque, en mi caso, nunca había visto mi música en formato físico. No tengo tocadiscos, así que me compraré uno sólo para escuchar este disco”. En cuanto a los principios que unen a las participantes, Amor Amezcua (Myuné), desde Tijuana enfoca: “yo no digo, soy mujer y hago esto porque quiero darle voz al género femenino; no, yo veo a todos como seres humanos y ya. Creo en la necesidad de expresión y punto, como debería de ser. Espacios vacíos es algo político, definitivamente; colaborativo, de aceptación y aprendizaje. Agradezco demasiado que haya espacios para cualquier persona”. En ese sentido, Saldaña insiste en que “la música es la excusa perfecta”, al referirse a los móviles que le dan vida a Espacios vacíos Vol. 2. Y apunta que en realidad “no se trata de volver la música política, pero no hay que ignorar el hecho de que estemos aquí tomando espacios, compartiendo; eso significa mucho simbólicamente. Que haya comodidad al compartir, sin hablar necesariamente de posiciones políticas, es muy bonito”. Luego, es Micca Mont quien cierra el tema: “es que estamos ocupando espacios vacíos con talento. No estamos diciendo: porque somos mujeres nos merecemos esto; sino: porque somos talentosas aquí estamos.

*El 28 de febrero arranca la pre venta de Espacios vacíos Vol. 2. El 8 de marzo, el vinil estará disponible en una edición limitada de 350 copias. El compilado será presentado en directo el 4 de marzo de House of Vans. Mantente atento a las redes social de DIW para tener todos los detalles.