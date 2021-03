Rivkah Reyes reveló que tras su participación en la exitosa película de Jack Black, Escuela de Rock, sufrió de bullying y problemas de adicciones.

Reyes, en aquel entonces con 10 años, fue quien se encargó de interpretar el papel de Katie, bajista de la banda de rock creada por Black. Y recientemente en una entrevista con The New York Post, estuvo hablando sobre todas las cosas que le llegaron junto con la fama, comparándolo con lo que le sucedió a Britney Spears.

“Especialmente después de terminar la producción, cuando volví a la escuela por primera vez, la gente era muy amable o muy mala. No había término medio. Literalmente, me seguían por la escuela personas que cantaban School Of Rock”, dijo sobre el bullying que sufrió.

Asimismo, Rivkah Reyes (que se identifica con los pronombres no binarios) reveló que tiempo después, entre los 14 y 24 años, se convirtió en un “adicte furiose” que se autolesionaba y tenía una relación poco saludable con la comida, las drogas, el alcohol y el sexo.

“Pasé más de una década aterrorizade de haber alcanzado mi punto máximo a los 10 años”, escribió Reyes en un ensayo de Médium sobre su experiencia.

Rivkah Reyes también afirmó que siendo tan sólo un infante se convirtió en la presa de fans “adultos” que le sexualizaban y le mandaban mensajes diciéndole que no podían esperar a que fuera mayor de edad.

Pese a todo esto, al final Reyes revela no arrepentirse de haber formado parte de Escuela de Rock: “No fue más que amor y apoyo. Nunca he perdido la gratitud por eso o deseado no haber sido parte de ello.”

Escuela de Rock fue lanzada en 2003. Además de Rivkah, otros actores infantiles que participaron fueron Miranda Cosgrove, Joey Gaydos Jr., Aleisha Allen y Caitlin Halen.

Foto de portada vía Facebook Escuela de Rock.