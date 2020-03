Luego de 5 años de inactividad, The Whitest Boy Alive volvió a los escenarios en 2019, no sólo para tocar viejos éxitos, pues al parecer tienen nuevas canciones, entre ellas Serious, la cual acaban de estrenar.

La banda noruego-alemana anunció su separación en 2014, desde entonces el cuarteto había tomado caminos diferentes y alejados del ojo público. Con éxitos como Burning, Golden Cage e Intentions sumando millones de reproducciones en Spotify su regreso a los escenarios era más que esperado.

La última producción publicada de The Whitest Boy Alive había sido el álbum Rules de 2019.

El bajista Marcin Öz comenta que la grabación de Serious surgió durante sus ensayos para los shows del año pasado.

Tocamos mucho en la guitarrita de Erlend y por azares del destino nos encontramos en un estudio en Buenos Aires que tenía todo el equipo necesario. Solo tuvimos un día para hacerlo porque al día siguiente el grupo se dirigía a 4 destinos completamente distintos, pero esa urgencia nos forzó a enfocarnos.

Este nuevo tema nos recuerda a esos clásicos de la agrupación: un espíritu folk, bohemio y sofisticado. Además, su portada tiene esa estética minimalista que siempre los caracterizó.

Escúchalo a continuación:

Además, hay que mencionar que los mexicanos somos un público afortunado ya que The Whitest Boy Alive decidió sólo ofrecer tres conciertos al año para mantener los shows interesantes. ¡Y dos de ellos se realizarán en México!

El primero será en el Festival Pa’l Norte, el 20 de marzo, y el segundo en el Festival Vaivén, el 28 de marzo. El tercer concierto que darán en 2020 será en el Festival Roskilde en Dinamarca.

Serious ya está disponible en todas las plataformas de streaming.