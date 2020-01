En Canada The Tragically Hip sigue siendo una de las bandas de rock más influyentes, no sólo entre los fans sino también entre los músicos que la señalan como inspiración para seguir creando música. Así lo ha expresado Damian Abraham de Fucked Up, que en 2016 escribió un ensayo acerca de cómo lo influenciaron a él y a su banda en el camino del punk y el arte.

Por ello, cuando hicieron el cover a la canción In View de sus compatriotas fue tan especial. El homenaje a la banda también conocida simplemente como The Hip, se editó en formato de vinilo de 7” con esta canción del álbum World Container de 2016. La edición de este material estuvo limitada a 200 copias y es hasta hoy que el público en general la puede escuchar pues acaban de ponerla en línea.

Escúchala el cover haciendo click aquí

The Tragically Hip estuvo activo de 1983 a 2017, cuando su vocalista, Gord Downie, murió a causa del cáncer cerebral en fase terminal que sufría.

Este material es lo último que Fucked Up ha producido desde 2018 cuando lanzaron el álbum Dose Your Dreams.