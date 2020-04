Una vez más Hayley Williams nos alegra la cuarentena con música nueva, esta vez con su sencillo Why We Ever. Tema que formará parte de Petals For Armor, su primer álbum solista que llegará a nosotros el próximo 8 de mayo a través de Atlantic Records.

En esta canción, Hayley recuerda con nostalgia una antigua relación, tratando de hacer un recuento de los daños y terminar por hacer las paces con la situación. “And now I can’t seem to remember why/ We ever felt like we had to say goodbye/ I can’t seem to remember why”, se le escucha cantar en los coros.

Mientras que para la parte audiovisual, la cantante compartió un lyric video en el que nos muestra diferentes paisajes de la naturaleza a través del parabrisas de su auto. Así como también incluye imágenes de ella tomando la carretera acompañada de una amiga.

Acerca de Why We Ever, Hayley comentó:

Estaba en el punto más bajo que he estado en mucho tiempo. Mi tristeza se nota. Ahora miro hacia atrás y reconozco que esa noche fue el comienzo de una nueva etapa en mi vida, en la que me hago responsable de aprender a amar mejor. Me he decepcionado mucho del amor. Este fue el comienzo de reconocer malos patrones y saber que estoy lista para afrontarlos.

ever tried to sabotage the best thing? yeah, me neither… 😶 “WHY WE EVER”, a new song from part ll of Petals For Armor is out now. https://t.co/XZphzznqe4 pic.twitter.com/VTW0YbKHWe — hayley from Paramore 🌺 (@yelyahwilliams) April 16, 2020

Para los lyrics de esta canción Williams trabajó junto con Micah Tawlks, mientras que en la producción nuevamente estuvo a cargo su amigo y compañero de banda, Taylor York.

Recuerda que ya puedes escuchar la primera parte de Petals For Armor en las plataformas digitales.