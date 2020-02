Anna Calvi acaba de estrenar una nueva canción colaborativa, se trata de Eden, la canción que cierra su más reciente álbum, ahora en colaboración con Charlotte Gainsbourg.

La publicación de este tema se une a Don’t Beat The Girl Out Of My Boy que hizo junto con Courtney Barnett, canción con la que Calvi anunció el nuevo material el mes pasado. Se trata de la reedición de Hunted en la cuál también trabajó con Julia Holter y Joe Talbot (IDLES).

Escucha la nueva versión de Eden:

Sin duda, esta edición es mucho más melancólica que la anterior. A decir de Calvi, realizarla fue todo un sueño, ya que al realizarla en solitario siempre pensó en la voz de Charlotte Gainsbourg.

Charlotte Gainsbourg me ha enseñado tanto como cantante y sobre cómo la más silenciosa de las declaraciones puede ser la más dramática y poderosa de todas. Hay un secreto y un poder silencioso en esta canción que siempre me hizo pensar en ella.

El nuevo Hunted “colaborativo” de Anna Calvi será estrenado el próximo 6 de marzo a través de Domino Records.

Escucha los dos sencillos que ya se estrenaron en plataformas de streaming.

La fotografía de portada fue tomada de la página de Facebook de Anna Calvi.