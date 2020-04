Como parte de su serie No Fun Mondays, el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong publicó un cover más, esta vez tocó Corpus Christi de The Avengers.

En las ediciones pasadas de esta serie de covers, el músico también había tocado Manic Monday de The Bangles, I Think We’re Alone Now de Tommy James & the Shondells y You Can’t Put Your Arms Around A Memory de Johnny Thunders.

Con el mensaje “Welcome to another #NoFunMondays, but on a Sunday (Easter edition)”, Billie Joe Armstrong compartió el tema en sus redes sociales.

Escúchalo a continuación:

El músico describió esta canción como su favorita de todos los tiempos de la legendaria banda de San Francisco, The Avengers.

Por su parte, Billie Joe Armstrong acaba de lanzar un nuevo álbum junto con su banda seminal, Green Day. El álbum se llama Father Of All Motherfuckers y está disponible ya en plataformas de streaming.

En una reciente entrevista, el músico declaró que está usando la cuarentena para componer nuevas canciones para un próximo material de Green Day, sin embargo, no me cercano el momento de reunirse con sus compañeros de banda para trabajar en ello. Lo que sí es una certeza es que trabajarían con el productor de su álbum más reciente, Butch Walker.