Sin duda el humor es el arma más eficaz para sortear los momentos difíciles. Éste es el caso de la cinta Escocia no es un banco, dirigida a cuatro manos por Carlos Matsuo y Christian Franco. A través la historia de la banda punk Los Nuevos Maevans, la pareja hace una descripción efectiva de los momentos inciertos que vive el protagonista de la película en sus ansias por revivir su espíritu anti-sistema al paso de los años. Platicamos con Matsuo (CM) y Franco (CF) con el pretexto de la proyección del filme durante la gira de Ambulante de este año.

¿Exactamente qué les detonó la idea de hacer esta película?

CM. El momento en el que nos encontrábamos los dos. Christian vive en Guadalajara pero es de Tecate, yo soy de Tijuana y en ese tiempo estaba viviendo en Guadalajara. La verdad nos hallábamos en tiempos oscuros. Lo que se ve en la película es lo que estábamos viviendo, no en el sentido de buscar revivir una banda, sino respecto a la inquietud de crear algo con muchas dificultades de por medio. Entonces decidimos que si estábamos en un mundo oscuro íbamos a meternos aún más en él. Y por otro lado estaba todo ese mundo de Los Nuevos Maevans. Queríamos que todos supieran de ellos, que no se quedara escondidos.

Escocia no es un banco narra la historia de un grupo punk. ¿Para ustedes qué significa ser punk?

CF. La cinta crea una analogía de lo que le sucede a una gran mayoría de los mexicanos, en cualquier ámbito. Pero si lo abordamos desde un posición de “soy hardcore”, “soy antisistema”, todo se vuelve más decadente. Existe la opción de ver esto tristemente o con gracia. En la música se da mucho el discurso de que hay bandas que no tienen nada qué ver con toda la publicidad que hay detrás de un escenario, pero al encontrarte en esa posición te ves atado de manos, no puedes hacer gran cosa y no hay nada como el humor para señalarlo. En el proyecto de Los Nuevos Maevans uno de los ejes fue la autocrítica, utilizar el humor para señalar ciertas condiciones. Se trataba de ver hacia nosotros para construir un efecto espejo.

¿El resultado del documental fue el que esperaban?

CM. No, y para mí es lo mejor que nos pudo haber pasado, no me gusta cuando algo queda justo como empezó, no se siente genuino; si te lleva a otro lado es mejor. Los cinco años que duró la realización nos ayudó a tomar distancia y ver hacia dónde queríamos ir.

¿Consideran que la película está enfocada a una audiencia rockera, o puede alcanzar un espectro más amplio de público?

CM. Puedes ser reguetonero y pasar las mismas dificultades que el protagonista, aunque para los punks la herida es más profunda. Porque son más antisistema, les cala más. Pero el tema de la derrota, fracasar y volverte a levantar, tener la esperanza de que las cosas van a mejorar, eso siempre puede llegar a más gente.

Me parece que la película describe muy bien las trampas del rock, la ilusión de tener éxito y reconocimiento por muchos años, algo que en realidad muy pocos lo logran.

CF. No solamente en el rock es así. Sucede en muchos ámbitos, en el deporte y en otras disciplinas artísticas, por ejemplo. También depende de qué tipo de música toques y de qué país provengas, todo cuenta.

¿Podríamos comparar a Los Nuevos Maevans con Moderatto, un grupo inventado que al final consigue el éxito?

CF. Creo que son dos cosas muy distintas. Moderatto viene de la industria musical. La familia de Jay de la Cueva tiene una trayectoria. Moderatto es de la capital, está en el epicentro, sus miembros tienen un historial como músicos y para ellos fue fácil armar un producto comercial. No está mal ponerlo como un punto de referencia, pero ni de chiste lo teníamos en mente. Es interesante que pongas esta comparación sobre la mesa; nuestra propuesta, a diferencia de Moderatto, es más corrosiva, va en otro sentido.

Tengo la sensación que Escocia no es un banco se puede convertir en un nuevo clásico del cine sobre rock en México.

CF. No habíamos pensado en eso. El tiempo lo dirá. Lo importante es que espacios como Ambulante nos diera lugar para dirigirnos a plataformas que de repente suelen ser muy cerradas. Las instituciones se van convirtiendo en canales de difícil acceso cuando no estás creando lo que el común denominador solicita. Para nosotros es un acierto que se abran estos espacios, que la gente vea que hay otras formas de hacer las cosas. Quizá ese sea el espíritu punk: irrumpir en las tendencias establecidas.

*Si quieres conocer detalles sobre las proyecciones que este documental se harán, sólo tienes que dar clic aquí.