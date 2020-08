John Carpenter, el cineasta detrás de Halloween, ha declarado recientemente que la próxima secuela de Gordon Greeen, “Halloween Kills”, es la “quintaesencia del cine slasher”.

“Es tan intensa… oh Dios mío… incluso me aturde lo increíble que es. David acaba de hacer un gran trabajo. No puedo esperar a que lo veas”, dijo Carpenter a Bloody Disgusting durante la edición virtual del Festival Internacional de Cine Fantasía de este año.

“Es divertida, intensa y brutal, una película de slasher por cien veces, a lo grande. Es enorme. Nunca he visto nada como esto: ¡the kill count!”, declaró Carpenter durante la entrevista

Gordon Green se unió al universo de Halloween en 2018, dirigiendo el reebot de la película protagonizada por Jamie Lee Curtis como Laurie Strode y Nick Castle como Michael Myers. Green, también dirigirá la secuela que seguirá a “Halloween Kills”.

La próxima película estará protagonizada por Curtis, mientras que Castle compartirá la máscara con James Jude Courtney. Halloween Kills también estará protagonizada por Judy Greer como Karen Nelson y Andi Matichak como Allyson Nelson.

Tras haber retrasado su estreno debido a la pandemia por la COVID-19, “Halloween Kills”, será lanzada en octubre de 2021.