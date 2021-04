Una confusión en un hospital de Estados Unidos hizo que llamaran de forma legal a un recién nacido como a la banda de nu-metal Korn.

¿Te imaginas llamar a tu bebé como a una banda? El error de parte del personal del hospital surgió al momento de hacer al acta de nacimiento que tiene validez legal, ya que al poner el nombre del infante estos escribieron Korn en lugar de Kora.

Fue a través de Twitter que la madre del bebé, Kells Tate, subió una foto del certificado de nacimiento como prueba del error del hospital, aunque no mencionó de que unidad hospitalaria se trató; pero podemos suponer que estaba bastante molesta:

“EL HOSPITAL SE METIÓ CON EL NOMBRE DE MI BEBÉ Y ACABAMOS DE OBTENER EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO Y ES KORN, EL NOMBRE DE MI BEBÉ LEGALMENTE ES KORN “. Ella agregó en otro tuit más tarde: “1. Se supone que el nombre es Kora. 2. ¡Sí, esto debería poder solucionarse fácilmente si somos rápidos !. 3. Existe la posibilidad de que me hayan hecho volver a verificar esto, pero para ser justos, estaba bebiendo mucha sangre en ese momento “.



Hasta este momento la banda no ha hecho ningún comentario sobre este descuido por parte del personal de las actas de nacimiento. Tal parece que la madre ya pudo realizar el cambio de nombre pero no se sabe si exista alguna sanción por esta equivocación hacia los que llenan los datos, quizá alguno es un gran fan de Korn.

Crédito foto de portada: Instagram Korn / Twitter ppkaos