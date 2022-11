Hay quienes desde la falsa idea de que sus comentarios son exquisitos y únicos creen que repetir la sobada frase de “tal banda viene tan seguido a México que ya pagan predial” los hace interesantes. Son los tiempos de las redes sociales y hay que aceptarlo, pero en ocasiones pasa que algunas personas escuchan estas trivialidades y les hacen caso, y se pierden por ello oportunidades de conocer bandas interesantes.

Sí, Epica volverá a estar en México este año, en el Hell and Heaven Metal Fest, y tendrán material nuevo que ofrecer, aunque hayan venido hace algunos meses. Y lo nuevo es un EP de celebración de su veinte aniversario. En él lanzaron siete temas nuevos, todo en colaboración con otros artistas de bandas reconocidas o carreas solistas destacadas en el mundo del metal.

En ese contexto, el sencillo más reciente es “Sirens – of blood and water”, canción coescrita e interpretada con Charlotte Wessels, con pasado reconocible en Delain y actualmente como solista y la pionera del folk/black metal, Myrkur. Junto con Simone Simons, estas tres damas, líderes indiscutibles de la música pesada dan vida a una espectacular trinidad de voces metaletras.

Al respecto, Simone Simons comentó lo siguiente: “Charlotte y yo tenemos muchos años de conocernos, pero nunca habíamos hecho música juntas. Desde que comenzó a lanzar sus canciones en solitario, me convertí en admiradora de su trabajo y me acerqué a ella para crear una canción para The Alchemy Project. Esa colaboración resultó en la hermosa e inquietante canción ‘Sirens – Of Blood And Water’. Ambas tenemos una fascinación por las sirenas, el cuento de hadas de H.C. Andersen (quien por cierto también escribió El Patito Feo, N de la R) y queríamos escribir una canción desde la perspectiva de las hermanas de la sirenita. Me encantó cómo nuestras mentes creativas fluyeron hacia la canción. Y luego tener a Myrkur, que resulta ser danesa como el autor del cuento, agregando su voz única a la canción fue la combinación perfecta que necesitábamos para completar la historia”.

Musicalmente, el tema no es el típico de la banda. Tiene un fuerte sentido de teatro musical y narra historia mucho más oscura que la de Disney, apegada al cuento original de Andersen, que incluye la posibilidad de un asesinato, que eventualmente no sucede. Ahí, con ese contexto, el intercambio entre las voces se vuelve sencillamente maravilloso. Es un gran tema, creado por una banda que a 20 de años de haber sido fundada parece estar en su cenit. ¡Altamente recomendable!