Zior Park: “¿No es encantador un vampiro hablando un torpe español?”

Fue hace poco menos de un año que Zior Park, uno de los artistas independientes más singulares de Corea del Sur, pisó por primera vez lo que (sin exagerar) podríamos llamar ya su segundo hogar: la Ciudad de México. Entonces fue testigo de la pasión cruda, emocional e incondicional del público mexicano. Entre conciertos íntimos, Zior ya anunciaba que algo nuevo venía. No sabíamos cuándo ni cómo, pero sí que iba a ser raro. Así, meses más tarde, A BLOODSUCKER vio la luz, marcando su regreso tras dos años de ausencia discográfica. Un álbum oscuro, lleno de emociones. Con eso en mente, nos sentamos a platicar con Zior Park y Kim Hanbin; el segundo, cómplice en la composición de un disco que te agarra del cuello y te obliga a escuchar.

Fue hace menos de un año que estabas a días de tus primeros shows en México, tanto en el festival Korea Spotlight como en tu presentación en Bajo Circuito. ¿Qué fue lo que más te impactó de la conexión con tus fans mexicanos? ¿Cómo te afectó esa experiencia a ti y a tu música?



Z. Las presentaciones en México se volvieron recuerdos inolvidables gracias a la energía del público. Si no viviera tan lejos me encantaría tocar con más frecuencia. Además, estuvimos por allá cerca del Día de Muertos, y esa mezcla entre lo espiritual y el español me impactó mucho. Esa inspiración me llevó a incluir narraciones en español a lo largo de este álbum con temática vampírica.

Tu nuevo disco A BLOODSUCKER marca tu regreso a un álbum de larga duración después de un tiempo alejado. ¿Cómo supiste que era el momento adecuado para lanzarlo?



Z. La verdad, el momento ideal ya pasó. Siendo honesto, salió bastante tarde. Han pasado casi dos años desde mi último álbum. Sentía que, tanto en Corea como entre quienes me conocen, hubo un periodo en el que me olvidaron. Ahora me enfrento al reto de reinventarme.

Hablemos de “Twisted fantasy”. ¿Cómo nació la idea de la canción? ¿Y cómo surgió el concepto del perro con tu cara en el video musical?

Z. Es la historia de cuando terminé con mi exnovia. La lastimé en ese momento y me bloqueó de todo. Quedé mentalmente destrozado, incluso desarrollé un trastorno de pánico. En esos días, tuve pensamientos muy extremos y, al mirar atrás, me di cuenta de que mi cabeza estaba llena de fantasías distorsionadas. Y sobre la idea del perro… en la escena del funeral, las personas que me consuelan deberían ser todas versiones de mí mismo. Pensé que sería interesante estar presente, observando lo que causé y burlándome de mí mismo.

En “Sucker for dopamina” hay una energía cruda, con esa forma en la que el español y el inglés se entrelazan. ¿Qué te atrajo de esa mezcla de idiomas para esta canción? ¿Cuál fue el mayor reto para lograr que fluyera?

Z. Sentí que pronunciarlo como dopamina sonaba más vampírico que decir dopamine. Además, como mencioné antes, me inspiró mucho la mezcla del Día de Muertos y el español. No estoy muy familiarizado con el idioma, así que sé que mi pronunciación no es perfecta. Eso fue un pequeño reto… pero ¿no es encantador un vampiro hablando un torpe español?

Hanbin, tú co-compusiste y tocaste la guitarra en gran parte del disco. ¿Qué parte de ti sientes que quedó en A BLOODSUCKER que te costó compartir?



H. No diría que hubo algo particularmente difícil de compartir. En el pasado, cuando trabajábamos en los discos de Zior, normalmente solo éramos él, yo y dos beatmakers. Yo era el único que tocaba instrumentos en vivo. Pero esta vez se unió a nosotros un tecladista llamado Mango. Fue la primera vez que trabajé tan de cerca con otro instrumentista, realmente poniendo atención en cómo complementarnos. Hicimos muchas sesiones de jam y algunas de las melodías que quedaron en el disco nacieron justo de esos momentos espontáneos. Fue un proceso muy divertido, y creo que esa energía se siente en la música

Zior, ¿hubo un momento durante el proceso creativo en el que sentiste que no solo estabas haciendo algo que sonaba bien, sino algo que te estaba transformando?



Z. Este álbum refleja mi proceso de crecimiento. Claro que cambié mientras lo hacía. Aprendí a ver el valor del amor, a mirar a las personas que me rodean. Este disco es una especie de diario de crecimiento, mostrando a un Zior que solía ser frío y chupa sangre.

Si A BLOODSUCKER fuera el soundtrack de una película de Tim Burton, ¿cuál sería?



Z: Creo que sería muy cool si mi canción “Villain” o “Dancing with chemicals” sonara en Dark dhadows.

También te puede interesar: “‘Ícaro’ de Feelder: un hit para amantes del guitarrazo y la distorsión“