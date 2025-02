NMIXX: “La música es infinita y queremos explorarla sin miedo”

Si algo sabe hacer JYP es crear grupos con visión, autenticidad y estilo, donde los límites sonoros se vuelven imperceptibles. Hoy, nos sentamos a charlar con el grupo surcoreano que rompió barreras desde el primer momento que se subieron al escenario: NMIXX. Desde su debut en 2022, su esencia como un laboratorio sonoro en constante mutación las ha convertido en un fenómeno global.

Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin están listas para dar el siguiente gran paso: conquistar al público mexicano en dos fechas (19 y 20 de febrero) en solitario en el Auditorio BB. Y si bien su energía sobre el escenario promete ser única, sus próximas colaboraciones y proyectos musicales nos tienen al borde de la silla. Hablamos con ellas sobre la conexión con sus fans, los riesgos creativos y el legado que buscan dejar en la música. ¿Qué sorpresas nos tienen preparadas?

¿Cómo ha cambiado su visión de lo que significa ser un grupo global? ¿Han sentido que su relación con los fans mexicanos se ha vuelto algo más que una simple “conexión musical”?

HAEWON. No hay nada más emocionante que conectar con nuestros fans a través de la música. Pero durante nuestra última presentación en México, sentí que pudimos conectar con nuestros fans mexicanos de una manera más profunda y emocional. Espero que este concierto en solitario nos permita fortalecer aún más ese vínculo.

SULLYOON. Cuando llegamos por primera vez a México, pude ver cuánto disfrutaban nuestros fans del momento mientras estábamos en el escenario. Su energía y emoción nos llegaron, y a cambio, creo que nuestra determinación de dar lo mejor de nosotras se transmitió también.

¿Qué emociones les despierta estar solas sobre el escenario, sin el respaldo de otros artistas? ¿Cómo lo viven de manera diferente esta vez?

LILY. Es nuestra primera vez tocando solas en México, así que estoy un poco nerviosa, pero tengo fe de que nuestros NSWERs mexicanos nos apoyarán y tendremos un tiempo increíble.

KYUJIN. Estoy un poco nerviosa, ¡pero estoy mucho más emocionada! Ya puedo sentir la energía de nuestros fans mexicanos, ¡y estoy tan emocionada de conocerlos! ¡Va a ser muy divertido! Este escenario se trata de compartir el amor y la energía entre nosotras y nuestros fans, ¡y sé que será una experiencia feliz!

¿Qué puede esperar NSWER de este show? ¿Qué prepara NMIXX en su “laboratorio” para sorprender a sus fans?

HAEWON. He preparado algunas frases lindas para acercarme aún más a nuestros fans. ¡Espero que les gusten mucho!

La fusión de géneros en su música es algo que los define, pero ¿hay algún tipo de experimentación sonora que sienten que nunca ha sido probada y que sería el próximo gran paso para NMIXX?

LILY. Hemos hecho algunas presentaciones con una banda, pero nunca hemos tenido un sencillo principal con una línea de bajo realmente funky, así que me encantaría si pudiéramos sacar una canción así, con un sonido más de banda.

BAE. Queremos seguir mostrando una variedad de música que refleje el estilo único de NMIXX. Cada nuevo reto trae emoción, pero también un poco de preocupación y miedo. Muchas veces me he sentido nerviosa al presentar nuevas facetas de mí misma. Pero hay tanto que quiero compartir y transmitir, y con la creencia de que lo podemos hacer juntas como equipo, sigo adelante.

Si pudieran hacer una colaboración con algún artista de JYP, ¿quién sería? ¿Qué tipo de mezcla musical imaginarían para esta colaboración?

SULLYOON. ¡Me encantaría colaborar con TWICE, uno de mis grupos favoritos! Creo que de esa colaboración podría salir una canción divertida, energética y también muy estilosa.

HAEWON. A mí me encanta la música de banda (k-rock), así que me gustaría colaborar con DAY6 o Xdinary Heroes para crear sonidos increíbles de banda.

¿Hay alguna canción de NMIXX que les haya sorprendido especialmente al escucharla, ya sea porque tomaron un camino musical inesperado o porque realmente se sintieron conectadas a ella de una forma diferente?

LILY. Me sorprende la parte de MIXXPOP cada vez que escucho una de nuestras canciones por primera vez. Realmente nunca sabes qué dirección tomará. Aún creo que la vez que más me sorprendí fue cuando escuché ‘O.O’ por primera vez.

JIWOO. ¡Me encanta cómo NMIXX sigue desafiándose con nuevos géneros y creciendo con cada paso! Me gustaría que probáramos sonidos aún más diversos en el futuro.

¿Cómo definen el concepto de NMIXX hoy, comparado con cuando comenzaron? ¿Qué ha cambiado en su enfoque hacia la música y su estética?

HAEWON. Con cada regreso, nos hemos esforzado por probar nuevos conceptos y presentaciones, buscando constantemente crecer. Gracias a eso, creo que realmente hemos mejorado en expresar todo lo que se nos da al estilo único de NMIXX.

LILY. Como todo en la vida, con el tiempo NMIXX definitivamente ha crecido, y se puede ver en nuestras canciones y conceptos. Este último concepto para Fe3O4: Stick Out fue quizás el más oscuro que hemos probado.

Si pudieran describir la música de NMIXX con tres palabras, ¿cuáles serían y por qué?

HAEWON. Pasión, infinito, fuerza.

LILY. Diversidad, creatividad, coraje.

JIWOO. ¡Luz cálida! Quiero ser un rayo de luz para los NSWERs.

BAE. Sinergia, unidad, confianza.

¿Qué emociones o recuerdos les gustaría que los fans llevaran consigo después de un concierto de NMIXX en México?

SULLYOON. Espero que después de este concierto, estén pensando: “¡Fue tan divertido, quiero volver la próxima vez!”

BAE. Realmente espero que sientan lo mismo. Fue tan divertido que da un poco de tristeza que se haya terminado, y no puedo esperar para verlos nuevamente. Espero que este concierto haya sido tan memorable que quieran traer a sus seres queridos la próxima vez.

Cuando miran hacia el futuro de NMIXX, ¿qué les gustaría que el mundo recuerde sobre el grupo y su legado musical?

LILY. Espero que en el futuro, cuando la gente piense en NMIXX, recuerde el amor que tenemos entre las miembros y nuestros NSWERs, y nuestra dedicación a nuestra música.

HAEWON. Espero que nos recuerden como chicas apasionadas que siempre traen nueva música.

SULLYOON. Espero que la gente recuerde el encanto de las canciones de NMIXX.

BAE. Espero que nuestra música brinde fuerza y coraje a los demás. Creo que la música tiene un aroma: cuando la escuchas, evoca recuerdos de ese momento. Quiero que nuestra música se quede en los corazones de la gente, y que nos recuerden como las artistas que les ayudaron a superar sus momentos más difíciles.

JIWOO. ¡Quiero crear música con los colores únicos de NMIXX y conectar con muchos NSWERs a través de nuestra música!

KYUJIN. ¡Un equipo que disfruta del escenario, que ama la música, tiene mucha autoestima y es libre!

Entre recuerdos, risas y mucha emoción por su show, NMIXX se despidió ansiosas por ver a NSWERs en menos de una semana. Con su energía, pasión y propuesta única, seguro van a dejar huella en todos sus shows. Si todavía no las has visto en vivo, ¿qué esperas? Las entradas se están agotando rápido, ¡así que corre por acá antes de que sea tarde y prepárate para ser parte de la revolución musical!

También te puede interesar: “Nia Archives mezcla drum & bass y pop en el brillante ‘Silence Is Loud’“