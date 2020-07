El cantante y compositor neoyorkino, Gus Dapperton, regresa más fuerte que nunca con su próximo álbum Orca. Hace un par de días, tuve la oportunidad de charlar con quien, para muchos, es una de las mejores promesas del indie pop. Esto fue lo que me platicó.

Tras saludarnos y saber que todo estaba bien, la plática comenzaba sobre la expectativa del nuevo álbum.

Primero que nada, ¿qué hay acerca del nuevo disco? ¿Está listo para lanzarse?

Sí, ha estado listo por algún tiempo. Me siento muy emocionado por este lanzamiento. Ha sido como año y medio trabajando en la elaboración, así que ahora sólo estamos contando los días para estrenarlo.

El último álbum de Gus se estrenó el año pasado bajo el nombre de Where Polly People Go to Read, del cual la canción “My Favorite Fish” supera las 12 millones de reproducciones en Spotify.

Ahora con Orca, el cantante nos cuenta que se tratará de un disco que hablará de dolor interno, pero también de sanación:

¿Existe alguna razón en especial que provoque que este álbum hable sobre dolor interno?

Sí, definitivamente. El álbum es completamente conceptual, pensado en la metáfora de que todos somos animales, en el que no puedes describir la salud interna de alguien basado en su apariencia física, y pensé que la orca era un buen animal para representarlo.

Así que sí, básicamente cada canción habla acerca de dolor interno y sufrimiento, sobre no querer moverte hacia ningún lugar y que no haya alguna fuerza a tu alrededor que te ayude a superarlo.

Ahora bien, en tiempos de cuarentena, escribir, componer, y colaborar con otros artistas han sido parte de los pasatiempos que Dapperton ha trabajado para superar el encierro.

¿Has escrito o grabado algo de música durante esta cuarentena?

Sí, lo he hecho. En realidad he estado trabajando en mi propia música y también he ayudado a hacer música junto con otros artistas.

Por ejemplo, con mi hermana Amadelle que también es artista, he estado produciendo música para ella y escribiendo con ella y es algo de lo que he estado haciendo además de enfocarme en mis propias cosas.

El cantante estrenó hace un par de meses ‘First Aid’, la cual marca el primer paso de este nuevo álbum. En esta canción, fue acompañado en la voz por su hermana, y Gus me comentó que trabajar con ella (a quien considera como su mejor amiga) es algo ‘realmente fácil’.

Yo soy como la única persona con la que le gusta trabajar sobre su música; tanto ella como yo, hemos intentado colaborar con otras personas, pero nos resulta algo desafiante. Y nuestra conexión natural lo hace realmente fácil.

Además de colaborar en “First Aid”, Gus me cuenta que Amadelle participa durante todo el álbum, por lo que al parecer, podremos disfrutar de ambos talentos en una sola presentación.

Siguiendo con este sencillo, el joven talento neoyorkino me platica qué fue lo más desafiante que afrontó en la creación de “First Aid”:

¿Qué desafíos enfrentaste mientras creabas ‘First Aid’?

Honestamente, en general, fue más en términos vocales. Realmente quise retratar una voz fuerte, así que estuve batallando con mi voz durante todo el álbum, tratando de cantar las canciones tan grande, fuerte y dinámico como nunca antes había cantado.

Esperamos, entonces, una versión más profunda y fuerte (en cuanto a canto se refiere) de Dapperton en Orca. ‘First Aid’ es una muestra perfecta sobre lo que quiso expresar; con una voz que pareciera que está a un lado, logra transmitir el feel principal de la letra.

Junto con este sencillo, Gus lanzó a la venta una playera, cuyas ventas apoyarían a fundaciones en la lucha contra el Covid-19.

¿Cómo reaccionó la gente con las donaciones de la playera de ‘First Aid’?

Oh, estuvieron verdaderamente emocionados con ello. Una cosa que quería hacer era lanzar esta playera antes de que la canción saliera, así que no podías saber qué era lo que usabas o lo que vendría, por eso era genial ver las diferentes reacciones de la gente al escuchar la canción y al entenderla. Fui muy feliz de poder hacer eso, tuve una reacción muy buena de la gente.

La plática continuó hasta que llegamos al tema de México. Recordemos que hace dos años, Gus estuvo presente en el Festival Corona Capital de 2018, siendo uno de los artistas que abrían el telón del evento.

¿Qué hay acerca de tu experiencia en México? Estuviste aquí hace un par de años, ¿te gustaría regresar a tocar este nuevo álbum?

Sí, me encantaría, definitivamente me encantaría volver. Pase un tiempo genial en el Corona Capital, estuvo muy bueno. Los fans se mostraban muy emocionados de escuchar las canciones, y es un lugar hermoso.

A nosotros también nos encantaría recibir la noticia de que, terminando la cuarentena y la pandemia, pudiéramos disfrutar de Orca en vivo en nuestro país, así que crucemos los dedos para que esto llegue a pasar.

Cambiando de tema, recientemente el joven artista tuvo un set en vivo vía online en donde tocó algunas de sus canciones.

Hace unos días tuviste un livestream set, ¿tienes planes de hacer alguno nuevo pronto?

Sí, estuve tocando un par de canciones hace poco, pero en realidad no estoy muy seguro de cuándo exactamente o qué tan pronto haré uno nuevo. Seguramente lo haré para tocar algunas canciones, solo que aún no sé cuándo.

Será entonces necesario mantenernos atentos a las redes sociales de Gus para no perdernos ninguna noticia sobre estos shows en línea, en donde quién sabe, en una de esas nos sorprende tocando alguna canción del nuevo disco pronto.

Pasado un tiempo, llegamos al final de la charla, en donde la conclusión llegaría con un mensaje para los fans en México de Dapperton.

¿Tienes algún mensaje especial para tus fans en México?

Sí, espero que todos se mantengan a salvo, atravesando esta cuarentena de la mejor manera posible. ¿Saben? No se esfuercen en ser creativos en estos tiempos porque no es necesariamente tan fácil como suena; así que, sí, espero que todos estén bien; esperen el álbum.

Este mensaje es un recordatorio de que no es necesario mantener un encierro ‘productivo’. Muchas personas no se sienten motivadas en, por ejemplo, hacer ejercicio, aprender a tocar un instrumento, leer algunos libros, o cualquier cosa que en un estereotipo se considere como ‘no perder el tiempo’; así que, como dice Gus, no deberíamos sentirnos culpables si en algún momento de esta cuarentena, no nos sentimos especialmente ‘creativos’.

Sin duda alguna, Gus Dapperton me demostró ser una persona completamente empática con los diferentes sucesos que han ocurridos en el mundo en los últimos meses, y platicar con él acerca de su música y de otros temas, ha sido toda una experiencia positiva.

¡No podemos esperar a que sea lanzado Orca!

Foto de Portada Tomada de Facebook Gus Dapperton