Enslaved ha llegado a 30 de años de vida a todo vapor. A pesar de que su Utgard European Tour, con Intronaut, Obsidian Kingdom y Crown, se ha movido a 2022, la banda anunció el lanzamiento de cuatro discos/DVD’s en vivo. El paquete estará disponible el 25 de junio y tanto el audio como la parte visual fueron tomados de su aclamado Cinematic Tour 2020.

Enslaved es una banda icónica de Noruega que se mantiene como una de las más originales y confiables de la escena metalera. Tiene una muy buena reputación gracias a sus presentaciones en vivo, con su sonido black-progresivo como estandarte. Se formó en 1991 por Ivar Bjornson y Grutle Kjellson para lanzar su primer demo, Yggdrasill, en el verano de 1992, su legendario mini álbum Hordanes Land en 1993 y su primer larga duración, Vikingligr Veldi, en la primavera de 1994.

Estos son los discos que estarán disponibles a partir del 25 de junio: The sise of Ymir (Verftet Online Festival 2020), Chronicles of the northbound (Cinematic Tour 2020), Below the lights (Cinematic Tour 2020) y Utgard-The Journey within (Cinematic Tour 2020). Y estos los formatos: box set en caja de madera (hecha a mano, personalizada y numerada, limitado a 300 piezas), vinil salpicado (limitado a 300 copias), box set de 4 Cd’s y DVD’s (edición limitada a 1,000 copias), 4 DVD’s (edición limitada a 1,000 copias) y discos digitales.

Sobre el paquete de la Cinematic Tour 2020, el guitarrista Ivar Bjornson comentó lo siguiente: “Estamos muy sorprendidos de cómo quedó todo; suena increíble y el empaquetado es único y hermoso, tal como fueron esas fechas. Para los viejos coleccionistas de vinil, como nosotros, la joya de la corona debe ser la caja de madera. Es hecha a mano, numerada y nombrada individualmente. Eso simplemente es ¡metal!”.