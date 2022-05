Lorely Rodriguez es de familia hondureña, nació en Los Ángeles, estudió en Boston y comenzó su carrera en Nueva York; es toda una trotamundos que está lista para mostrar un nuevo Ep llamado Save Me, que habrá de ser el sucesor del álbum I’m Your Empress Of (2020).

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y para ello Empress Of ha puesto en circulación “Dance For You”, un segundo sencillo que sencillamente está destinado a las sesiones más hedonistas y a incendiar cualquier pista de bailes -existente y por existir-; de hecho, ella cuenta que se le ocurrió la idea mientras bailaba bajo la nieve.

La canción no pierde tiempo y se afianza en un juego variopinto de percusiones y sintetizadores que permiten que Lorely luzca su canto y suene a plenitud. Aquí desperdiga toda la contundencia del pop electrónico que emana del pulso de este 2022.

“Dance For You” se suma al tema titular, que ya editó Empress Of hace un tiempo, para presentar a un Ep que se completa con “Turn The Table”, “Kept Up” y “Cry For Help”. No se diga más: ¡es hora de bailar!

