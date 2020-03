Empress Of, la artista angelina que continúa llevando el pop a otro nivel, nos sorprendió de nuevo con Give Me Another Chance. Tema que formará parte de su tercer material discográfico I’m Your Empress Of, el cual estará disponible a partir del próximo 3 de abril.

En esta nueva canción Lorely Rodríguez, o artísticamente conocida como Empress Of, nos presenta un sonido refrescante que inmediatamente te invita a mover el cuerpo al ritmo de un hipnotizante trance. Mientras que su poderosa voz le canta a la esperanza que hay con las segundas oportunidades y los nuevos comienzos, en los que el perdón es el elemento principal.

Junto con la canción, Lorely nos compartió un increíble video dirigido por Alexis Gómez y producido por Verónica Alvarado. En el que se le ve a la cantante en medio de una multitud dándolo todo en la pista, con un estilo muy parecido al filme Climax de Gaspar Noé.

Empress Of ha cautivado al público por su forma tan única de llevar el pop acompañado de música electrónica con ritmos latinos y urbanos. Desde que lanzó su serie de videos titulados Colorminutes y su EP Systems, la cantante se puso en el foco de atención de festivales como SXSW y Pitchfork Summer Music Festival.

Además de que su talento la llevó a ser invitada en los conciertos de Jungle, Florence And The Machine y Kimbra. Sin dejar de lado el increíble recibimiento que ha tenido por parte del público mexicano, quienes durante sus presentaciones en LTDO, NRMAL y su propio show en Galera el año pasado, lograron disfrutar de la sensualidad de su synth pop.

Definitivamente Empress Of es una de las artistas que promete mucho. Estamos ya ansiosos por ver que nos tiene preparado con I’m Your Empress Of, un disco que seguro se volverá el soundtrack de nuestra primavera.

Ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Tracklist I’m Your Empress Of:

1. I’m Your Empress Of

2. Bit of Rain

3. Void

4. Love Is A Drug

5. U Give It Up

6. Should’ve

7. Give Me Another Chance

8. What’s The Point

9. Maybe This Time

10. Not The One

11. Hold Me Like Water

12. Awful