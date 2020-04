Este viernes Empress Of edita su tercer álbum de estudio y hoy nos comparte una muestra más con el sencillo Love Is A Drug.

Este nuevo tema está lleno de ritmo dance-pop que muy seguramente vas a querer bailar con tus amigos en cuanto podamos volver a hacer fiestas. El estilo de este track es de esperarse porque la cantante ha dicho que para el sucesor de Us (2018) se ha inspirado en el baile y en su poder curador.

Love Is A Drug es el segundo sencillo oficial de este nuevo material.

Lorely Rodriguez es el nombre real de la músico y productora detrás de este proyecto. I’m Your Empress Of es el título de su próximo disco y fue grabado en los estudios Highland Park en Los Ángeles, ella estuvo a cargo de toda la producción.

Acá te dejamos el primer sencillo que fue Give Me Another Chance, el cuál ya tiene video oficial:

Pre-ordena I’m Your Empress Of antes de este 3 de abril y escúchalo antes que nadie en este enlace.

Este es el tracklist:

01 I’m Your Empress Of

02 Bit Of Rain

03 Void

04 Love Is A Drug

05 U Give It Up

06 Should’ve

07 Give Me Another Chance

08 What’s The Point

09 Maybe This Time

10 Not The One

11 Hold Me Like Water

12 Awful